Seria Redmi Note 18 w drodze. Są już pierwsze informacje

Choć Xiaomi zaprezentowało smartfony Redmi Note 17 i Redmi Note 17 Pro 14 lipca 2026 roku, czyli zaledwie 4 miesiące temu, już przygotowuje się do wprowadzenia na rynek serii Redmi Note 18. Właśnie pojawiły się pierwsze informacje na temat wchodzących w jej skład przedstawicieli.

Pierwsze informacje na temat smartfonów z serii Redmi Note 18

Jeden z branżowych informatorów, podpisujący się jako Digital Chat Station, ujawnił, że w bazie chińskiej agencji certyfikującej 3C pojawił się nowy smartfon o numerze modelu M841EE, który prawdopodobnie przypisany jest do smartfona z serii Redmi Note 18.

Podawanych przez nią informacji nie ma jednak zbyt wiele – jedyną konkretną (obok numeru modelu) jest maksymalna obsługiwana przez to urządzenie moc ładowania, wynosząca 67 W. W związku z tym prawdopodobnie mamy tu do czynienia z Redmi Note 18 Pro, gdyż z taką samą mocą można ładować Redmi Note 17 Pro, podczas gdy Redmi Note 17 jest w stanie pobierać najwyżej 45 W „po kablu”.

źródło: Digital Chat Station | Weibo

Informator twierdzi, że w skład serii Redmi Note 18 wejdą co najmniej trzy modele (ponieważ tyle do tej pory zarejestrowano), w tym smartfon Redmi Note 18 Pro Max, który będzie wyposażony w akumulator o pojemności 10000 mAh. Tutaj warto przypomnieć, że w Chinach nie zadebiutował Redmi Note 17 Pro Max, ale taki model został wprowadzony na rynek globalny (i do samej Polski).

Kiedy premiera Redmi Note 18?

Jako że seria Redmi Note 17 zadebiutowała w Chinach zaledwie cztery miesiące temu, nie należy spodziewać się premiery kolejnej generacji w tym roku, nawet jeśli Digital Chat Station twierdzi, że – jak tłumaczy Tłumacz Google – wygląda na to, że przed końcem roku ekosystem Xiaomi wzbogaci się o jeszcze wiele nowości. Najpewniej ma jednak tutaj na myśli Chiński Nowy Rok, który rozpocznie się 6 lutego i potrwa do 20 lutego 2027 roku.

Wśród tych nowości nie znajdzie się jednak seria Redmi Note 18, ponieważ jej premiery – jak utrzymuje DCS – należy spodziewać się dopiero po Chińskim Nowym Roku. A może nawet później, bowiem w ostatnich latach Xiaomi zachowywało mniej więcej roczny odstęp w przypadku linii Redmi Note.

W związku z tym można nastawić się, że kolejne tygodnie i miesiące przyniosą nowe, bardziej szczegółowe informacje na temat smartfonów z rodziny Redmi Note 18, która – jak dodaje Digital Chat Station – ma skupiać się na długim czasie pracy na baterii oraz odporności na upadki i wytrzymałości.