Już wczorajszego wieczora użytkownicy zaczęli zgłaszać problemy z działaniem popularnych usług Microsoftu. Pomimo upływu czasu, nie udało się ich zażegnać.

Potężna awaria usług Microsoftu. Są poważne problemy z platformami Outlook, Teams, Copilot i innymi

Pierwsze zgłoszenia, dotyczące problemów z działaniem popularnych usług Microsoftu, pojawiły się w serwisie Downdetector.pl 12 listopada 2026 roku około godziny 19:00. I choć były one liczone w setkach, to z polskiej perspektywy nie wyglądało to na poważną, masową awarię, aczkolwiek mogło to być związane z godziną, gdyż wieczorem raczej relatywnie mało osób korzysta z tych narzędzi.

Sytuacja jednak uległa zmianie dzisiejszego ranka, ponieważ użytkownicy masowo zgłaszają problemy z działaniem takich usług Microsoftu, jak Outlook, Teams, Copilot, Microsoft 365 czy Microsoft Store. W przypadku OneDrive zgłoszenia też się pojawiają, aczkolwiek nieliczne.

Awaria usług Microsoftu 12 i 13 listopada 2026 roku (źródło: Downdetector.pl)

Microsoft wyjaśnia awarię jego usług 12 i 13 listopada 2026 roku

12 listopada 2026 roku, około godziny 19:00 czasu polskiego, konto Microsoft 365 Status opublikowało na swoim profilu na platformie X komunikat z informacją o prowadzeniu dochodzenia w sprawie zgłoszeń dotyczących problemów użytkowników z dostępem do skrzynek pocztowych Exchange Online za pośrednictwem wielu metod połączenia w regionie Ameryk.

Niewiele później dodano jednak, że problem może wpływać na łączność z usługą Microsoft 365 dla użytkowników w dowolnym regionie. Chwilę potem stwierdzono, że część infrastruktury doświadcza zwiększonego obciążenia w wielu regionach, co prawdopodobnie przyczynia się do błędów łączności.

Aby pomóc w zrównoważeniu obciążenia, zaczęto ponownie rozdzielać ruch połączeń w ramach szerszej globalnej infrastruktury. Amerykanie zapewnili też, że „agresywnie” dążą do wykorzystania wszystkich możliwych sposobów zmniejszenia wpływu, zatrzymano wszystkie wdrożenia, przeniesiono dodatkowy ruch z dotkniętej infrastruktury, a także restartowano dotknięte serwery, aby przywrócić je do działania.

Około godziny 20:30 stwierdzono, że podwyższone obciążenie nie jest spowodowane wzrostem ruchu, lecz nieoczekiwaną niedostępnością kilku serwerów, co obciąża pozostałą infrastrukturę. Pomimo upływu czasu i podjętych licznych wysiłków, awaria wciąż jednak trwa.