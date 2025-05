Mają już dość tego, co robi Shein. Lista zarzutów jest długa

Chińskie sklepy internetowe, takie jak Temu czy Shein, regularnie są oskarżane o to, że łamią przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej, a związane przede wszystkim z prawami konsumenta. Cierpliwość do drugiej z wymienionych platform już się kończy. Komisja Europejska postawiła sprawę jasno: albo błyskawicznie wprowadzone zostaną zmiany, albo też już zaraz będą mogły posypać się kary.

Jakie zarzuty wobec Shein ma Komisja Europejska?

Lista zarzutów Komisji Europejskiej wobec Shein jest bardzo długa. Znajdują się na niej przede wszystkim następujące punkty:

wywieranie presji na klientach poprzez odliczanie czasu do wygaśnięcia promocji, choć po jego upływie promocja wcale się nie kończy,

manipulowanie cenami w celu sprawienia wrażenia zdecydowanie większej obniżki niż realna,

przedstawianie fałszywych informacji na temat wpływu produktów na środowisko,

przedstawianie cech produktów jako wyjątkowe, kiedy wynikają one z obowiązujących przepisów,

utrudnianie zwrotu towarów.

Do tego dochodzą jeszcze powracające problemy klientów próbujących skontaktować się ze sprzedawcami. Nie milkną też kontrowersje związane z jakością oferowanych produktów oraz niespełnianiem przez nie wymogów bezpieczeństwa.

Albo zmiany, albo kary

Komisja Europejska wezwała Shein do eliminacji wyżej opisanych problemów, w innym razie sprawa zostanie przekazana do krajowych urzędów (w Polsce to UOKiK), które będą mogły nakładać kary na chińskiego giganta. Ich wysokość obliczana będzie na podstawie jego rocznych obrotów w danych krajach.

To nie pierwszy raz, kiedy nad Shein, ale też Temu, pojawia się widmo kar. Wcześniejsze zarzuty dotyczyły przede wszystkim sprzedaży podróbek, braku atestów, braku transparentności, stosowania klauzul abuzywnych oraz szeroko rozumianego wprowadzania w błąd.

Chińskie sklepy królują w Polsce

Pomimo tych wszystkich kontrowersji, według najnowszego badania Mediapanel (za kwiecień 2025 roku) w TOP 5 najpopularniejszych platform zakupowych w Polsce pod względem liczby użytkowników aż trzy miejsca zajmują chińscy gracze. Na piątej pozycji plasuje się właśnie Shein, czwarte jest AliExpress, a pierwsze miejsce należy do Temu, które zdołało wyprzedzić (drugie) Allegro i (trzeci) Media Expert.