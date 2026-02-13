Klamka zapadła. Zapłacisz dużo więcej za zakupy na AliExpress, Temu czy Shein

Każdego roku mieszkańcy Unii Europejskiej zamawiają ogromne ilości towarów z Chin. Unia Europejska od dawna chciała coś z tym zrobić i w końcu klamka zapadła. Jeszcze w tym roku zakupy na AliExpress, Temu czy Shein staną się dużo droższe.

Od 1 lipca 2026 roku zapłacisz cło za wszystkie towary kupione na AliExpress, Temu czy Shein

Od 1 lipca 2021 roku obowiązuje pakiet VAT dla e-commerce, który zobowiązuje do płacenia podatku VAT za zakup towaru poza terenem Unii Europejskiej. Największe chińskie platformy doliczają go już do ceny produktu, dlatego nie trzeba płacić go osobno. Jeśli tak nie jest, wówczas kupujący musi go uiścić samodzielnie przed odbiorem przesyłki. W przypadku zakupów na kwotę przekraczającą 150 euro, należy zapłacić też cło.

Już w 2023 roku Komisja Europejska ogłosiła, że zamierza znieść zwolnienie celne dla przesyłek z Chin (i nie tylko), których wartość nie przekracza 150 euro. Temat wielokrotnie wracał na tapet, aż w końcu w grudniu 2025 roku dowiedzieliśmy się, że od 1 lipca 2026 roku trzeba będzie zapłacić cło od każdej przesyłki z Chin. Teraz Rada Unii Europejskiej ogłosiła, że zatwierdziła nowe przepisy. Okazuje się jednak, że osoby zamawiające z AliExpress, Temu czy Shein zapłacą więcej niż mówiło się do tej pory.

Jak liczone będzie cło od zakupów na AliExpress, Temu i Shein?

Rada Unii Europejskiej informuje, że od 1 lipca 2026 roku cło w wysokości 3 euro (~13 złotych) będzie pobierane od każdej odrębnej kategorii znajdujących się w paczce produktów, określonej na podstawie odpowiedniej pozycji taryfowej. Jako przykład podano jedną paczkę, w której znajduje się jedna bluzka z jedwabiu i dwie z wełny – w tym przypadku opłata celna wyniesie 6 euro, ponieważ paczka zawiera dwa produkty podlegające różnym pozycjom taryfowym.

Oznacza to, że cło trzeba będzie uiścić nie od jednej paczki, która może zawierać kilka różnych produktów, ale od każdego produktu z danej kategorii. W związku z tym zakupy na chińskich platformach, z których AliExpress, Temu i Shein są najpopularniejsze w Polsce, będzie wiązało się z dużo większymi kosztami.

Tymczasowa zryczałtowana stawka celna w wysokości 3 euro będzie pobierana od 1 lipca 2026 roku do 1 lipca 2028 roku, jednak Rada Unii Europejskiej zastrzega, że okres ten może zostać „odpowiednio przedłużony”. Po uruchomieniu nowego unijnego centrum danych celnych zostanie ona natomiast zastąpiona zwykłymi taryfami celnymi.

Dlaczego trzeba będzie płacić cło w wysokości 3 euro nawet od paczek o wartości poniżej 150 euro od 1 lipca 2026 roku?

Według danych Komisji Europejskiej, w 2024 roku do Unii Europejskiej trafiło 4,6 miliarda paczek o wartości poniżej 150 euro, z czego 91% pochodziło z Chin. Zniesienie zwolnienia celnego ma polepszyć pozycję konkurencyjną sprzedawców z Unii Europejskiej, choć Rada Unii Europejskiej nie ukrywa też, że będzie to miało pozytywny wpływ zarówno na budżet UE, jak i na krajowe finanse publiczne, ponieważ należności celne stanowią tradycyjne zasoby własne Unii, a państwa członkowskie zatrzymują część tych kwot tytułem kosztów poboru.