Procesor? Ekran? Ten tablet stawia na pierwszym miejscu coś innego

Jaki fragment specyfikacji najczęściej przykuwa Waszą uwagę przed zakupem tabletu? Zastosowany chipset? Przekątna i rozdzielczość ekranu? Ilość miejsca na dane? Murena Volla woli skupić się na czymś innym.

Specyfikacja tabletu Murena Volla

Nie ma co ukrywać, że parametry techniczne tego urządzenia pozycjonują go na budżetowej półce. Mało kogo zachwyci bowiem zastosowanie układu mobilnego MediaTek Helio G99, choć sparowano go z niemałą ilością RAM-u, bo aż o łącznej pojemności 12 GB. Dodatkowo do dyspozycji użytkownika oddano 512 GB pamięci wewnętrznej.

Murena Volla to również 12,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli oraz zestaw składający się z dwóch aparatów – tylnego o rozdzielczości 13 Mpix i przedniej kamerki 5 Mpix. Specyfikację tabletu zamyka dostęp do Wi-Fi 6 oraz modem LTE, a także akumulator o pojemności 10000 mAh.

Volla Murena (źródło: Murena)

Tablet, który chroni Twoją prywatność

Wyróżnikiem urządzenia nie jest jednak jego moc czy możliwości aparatu, a troska o prywatność. Murena Volla pracuje pod kontrolą /e/OS – systemu bazującego na Androidzie 14. W celu zapewnienia jak największej ochrony, z systemu usunięto wszystkie aplikacje Google oraz usługi chmurowe zbierające dane. Oprogramowanie giganta zastąpiono natomiast odpowiednikami open-source. Jeżeli zależy nam na dodatkowych apkach, do ich pobierania służy /e/OS App Directory, oferujący specjalną skalę oceniającą prywatność rozwiązań od 1 do 10.

Volla Murena (źródło: Murena)

Niestety, na to wszystko przychodzi brutalne zderzenie z rzeczywistością. Jak bowiem zdążyliście zauważyć, nigdzie nie padła jeszcze cena za Murena Volla. Tablet został wyceniony na oficjalnej stronie producenta na 798 dolarów (~2840 złotych) – bez ładowarki oraz kabla zasilającego w zestawie. Zakup kompatybilnego rysika to wydatek rzędu 59 dolarów (~210 złotych).

W podobnych pieniądzach kupicie obecnie iPada 11. generacji o pojemności 256 GB, Samsunga Galaxy Tab S10 FE+ czy Huawei MatePad 12 X 2025, przy czym w tym ostatnim przypadku będzie to wersja z rysikiem oraz etui doposażonym w klawiaturę i jeszcze zostanie Wam w portfelu kilkaset złotych.

Niewykluczone jednak, że dla wybranych osób „budżetowa specyfikacja + ochrona prywatności” to lepsza kombinacja niż solidny aparat i szybkie ładowanie czy spory zapas mocy w SoC i spore kości RAM.