Kolorowe Kindle? Mogą być już tuż za rogiem

Czytniki e-booków z kolorowymi ekranami wciąż są w mniejszości. Możliwe jednak, że kolejny Kindle otrzyma właśnie taki wyświetlacz. To byłaby swoista rewolucja – nie tylko w ofercie Amazona, ale też na całym rynku.

Kolorowe Kindle w 2025 roku?

Kindle to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku czytników e-booków (dla części użytkowników jest wręcz ich synonimem, niczym adidasy dla butów sportowych). Taka pozycja sprawia, że produkująca te urządzenia firma Amazon może w dużej mierze wyznaczać trendy. Najnowsze doniesienia sugerują, że w 2025 roku wypuści do sklepów modele, które mogą spopularyzować czytniki z kolorowymi ekranami.

W niedalekiej przyszłości Amazon zaprezentuje kolorowe czytniki e-booków w rozmiarach 7 i 10 cali. Tak przynajmniej twierdzi analityk Ming-Chi Kuo z Tianfeng International Securities we wpisie na Medium. Jego zdaniem urządzenia będą ponadto opierać się nie na technologii Kaleido, lecz na oferującym żywsze kolory, wyższy kontrast i krótszy czas reakcji rozwiązaniu ACeP (Advanced Color ePaper). To każe spodziewać się wysokich cen – nawet o 40-60% wyższych niż w przypadku topowych modeli monochromatycznych.

Czytniki e-booków z kolorowymi ekranami zyskują na znaczeniu

Aktualnie czytniki e-booków z kolorowymi ekranami to nisza. Coraz większa liczba producentów faktycznie jednak wprowadza je do swojej oferty, m.in. PocketBook (zob. InkPad Color 2), Onyx (zob. BOOX Tab Ultra C) czy Rakuten Kobo. Szacuje się, że w efekcie tego w 2024 roku takie urządzenia będą stanowić już od 8 do 10% całego rynku. Jeśli Amazon rzeczywiście dołączy do tego grona, odsetek może szybko wzrosnąć.

Równocześnie zwiększyć może się jakość, bo konkurencja wciąż opiera się na Kaleido. Tymczasem ACeP, jak już wspomniałem, ma znacznie lepszą charakterystykę. Wynika ona przede wszystkim z faktu, że zamiast czarno-białych cząsteczek i filtrów koloru, technologia wykorzystuje wielokolorowe cząsteczki.

Huawei dzieli się patentami z Amazonem

Nowe modele spod znaku Kindle mogą być dużym krokiem naprzód nie tylko ze względu na kolorowe wyświetlacze. Amazon podpisał bowiem z firmą Huawei wieloletnią umowę umożliwiającą wzajemne korzystanie z opatentowanych przez siebie technologii. Warto tymczasem pamiętać, że Chińczycy wypuścili w 2022 roku tableto-czytnik MatePad Paper, który w naszej recenzji otrzymał notę 7,5/10, a przez niektórych zagranicznych recenzentów nazywany był wręcz Kindle killerem.

Na marginesie wspomnę jeszcze, że Huawei podpisał takie porozumienie nie tylko z Amazonem, ale także z vivo (i w tym przypadku chodzi przede wszystkim o rozwiązania związane z technologią 5G).