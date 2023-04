Pytanie: na co czytnikowi e-booków 16-megapikselowy aparat?

Mamy nowy model tabletu E Ink firmy Onyx. Chyba nie można inaczej mówić o tym czytniku e-booków, bo poza kolorowym ekranem mamy też… aparat z całkiem sensowną matrycą.

Onyx BOOX Tab Ultra C – długa nazwa, wiele funkcji

Jeśli pilnie śledzimy rynek czytników e-booków, to urządzenia z kolorowym wyświetlaczem czy wbudowanym aparatem nie są dla nas nowością. Kamerą mógł pochwalić się jeden z poprzednich modeli Onyx – BOOX Tab Ultra. Tam jednak wykorzystano monochromatyczny ekran. Nowy BOOX Tab Ultra C zyskuje kolorowy panel Kaleido 3 E Ink. Powinien lepiej radzić sobie z ukazywaniem kolorów niż w innych modelach Onyx.

Sam ekran ma przekątną 10,3 cala. Paleta barw nadal jest jednak ograniczona do 4096 kolorów, więc nie ma co nastawiać się na feerię barw. Ponadto w trybie wyświetlania kolorów rozdzielczość wynosi jedynie 150 ppi. Dopiero w trybie czarno-białym podskakuje do 300 ppi.

Wspomnianych trybów jest cztery – jeden specjalnie przeznaczony do czytania książek i kolejne, zwiększające częstotliwość odświeżania obrazu, do przeglądania sieci czy oglądania filmów na YouTube.

Onyx BOOX Tab Ultra C (fot. Onyx)

Ekran jest oczywiście podświetlany, a także wyposażony w technologię redukującą emisję niebieskiego światła. Koniec końców może uda się na tym obejrzeć jakiś film, choć nie jestem pewien, czy warto się męczyć.

Wspomniany aparat 16 Mpix może być naprawdę przydatnym narzędziem – Onyx dostarcza razem z tabletem oprogramowanie OCR, pomagające w rozpoznawaniu tekstu. W takim wypadku robienie zdjęć dokumentom to nie jest wcale głupi pomysł.

Onyx BOOX Tab Ultra C (fot. Onyx)

Specyfikacja niczym w zwykłym tablecie

W środku urządzenia znajdziemy zestaw podzespołów, który został już użyty w modelu BOOX Tab Ultra. Mamy więc ośmiordzeniowy procesor Qualcomma, 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Całość zasila bateria o pojemności 6300 mAh i zarządzana jest przez system Android 11.

Onyx zapewnia swoim klientom 10 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej w swojej chmurze. To zupełnie wystarczy, by przechować nawet najbardziej przepastną bibliotekę książek w formie cyfrowej.

8.5 Ocena

BOOX Tab Ultra C jest już dostępny w przedsprzedaży na stronie producenta. Cena została ustalona na 599 dolarów. W zestawie mamy etui magnetyczne i rysik Pen2 Pro. Przez ograniczony czas można też dostać zniżkę na dołączaną klawiaturę.