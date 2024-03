Dostałeś/łaś mandat na sklepowym parkingu? To może być oszustwo

Na parkingach znajdujących się przy najpopularniejszych marketach, takich jak Biedronka, Lidl czy Kaufland, coraz częściej pojawiają się parkomaty. Po pobraniu bileciku mamy określony, darmowy czas parkowania. Jeśli jednak go nie pobierzemy, może czekać nas mandat. Ten fakt postanowili wykorzystać oszuści.

Uważaj na parkingach

Znane sieci sklepów już jakiś czas temu wprowadziły opłaty za parkowanie na dłuższy czas przed ich budynkami. Muszę przyznać, że często ten fakt jest mocno denerwujący, ponieważ trzeba wracać do samochodu, żeby wrzucić za szybę bilet parkingowy, nawet jeśli wchodzimy do sklepu na kilka minut. Sam nauczyłem się to robić, gdy kilka lat temu dostałem mandat za jego brak.

Oczywiście taki system ma logiczne uzasadnienie i nie jest fanaberią sieci handlowych. Dobrze widoczne jest to w centrach dużych miast, gdzie parkingi przed marketami były często używane nie przez klientów, lecz na przykład przez pracowników sąsiednich firm lub jako „Park and Ride” dla pobliskich przystanków tramwajowych.

Przestępcy postanowili skorzystać z okazji i pojawiły się informacje o tym, że na przysklepowych parkingach masowo wystawiane są fałszywe mandaty. O całej sprawie poinformowała firma APCOA, czyli operator dużej części parkomatów, postawionych w takich miejscach.

Jak nie dać się oszukać na fałszywy mandat?

W oświadczeniu opublikowanym przez operatora parkomatów możemy przeczytać, że sprawa wystawiania fałszywych wezwań do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego została już zgłoszona do organów ścigania. Póki jednak sprawcy pozostają nieuchwytni, warto wiedzieć, jak ustrzec się przed tego rodzaju oszustwem.

W fałszywych żądaniach płatności podaje się błędny numer konta bankowego, niezwiązany z APCOA. Właśnie dlatego po otrzymaniu ewentualnego mandatu warto sprawdzić poprawność numeru, porównując go z tym, który można znaleźć na stronie internetowej firmy.

Ponadto na wezwaniach do zapłaty, wydawanych przez kontrolerów APCOA, znajduje się kod QR, który przekierowuje na stronę internetową, umożliwiającą zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi danej sprawy. Na wspomnianej stronie dostępne są informacje takie, jak numer wezwania, zdjęcia wykonane przez kontrolera, przyczyna nałożenia dodatkowej opłaty, a także możliwość złożenia reklamacji.

W razie wątpliwości można skontaktować się firmą telefonicznie pod numerem 22 354 83 80.