Sierp, młot i AK-47. Powrót do Red Alert 3 za marne 10 złotych!

Command & Conquer Red Alert 3 to jedna z tych gier, o których słyszał niemal każdy gracz. Ten RTS-owy klasyk doczekał się nowej ceny, która zdecydowanie spodoba się miłośnikom starych, dobrych tytułów. Co najlepsze, nie jest to jedyna produkcja z serii Command & Conquer, która od teraz kosztować będzie znacznie mniej.

Któż nie zna Command & Conquer?

No dobrze, może nie każdy miał okazję w to grać, szczególnie jeśli o pokolenie młodszych graczy chodzi, aczkolwiek niewątpliwie tytuł ten choć raz musiał zostać zasłyszany. Poza głównymi odsłonami serii stworzona została także podseria Red Alert, która ma miejsce w alternatywnej wersji rzeczywistości, w której to Albert Einstein stworzył wehikuł czasu, celem pozbycia się z annałów historii pewnego austriackiego malarza z charakterystycznym wąsem. Pomimo starań naukowca, wojna i tak jednak wybuchła, za sprawą innego wąsiastego dyktatora, tym razem zza wschodniej granicy.

Myślę, że nie będzie przesadą stwierdzenie, iż produkcje z tych serii mają szczególne miejsce w sercach graczy. Zapowiedź remastera pierwszych części na 25-lecie serii C&C wywołała bowiem niemałe poruszenie wśród fanów. Poza tym nawet pomimo nastu lat na karku gry te wciąż potrafią zachwycić każdego, kto zdecyduje się dać im szansę, czego dowodem mogą być recenzje na Steam. Zarówno bowiem te starsze, jak i te nowsze, są bardzo pozytywne. Nie, Command & Conquer 4: Tyberyjski Zmierzch się nie liczy, on się nie wydarzył, tego zwyczajnie nie było…

Powrót do Red Alert 3 za 10 złotych? To nie jest promocja!

Electronic Arts chyba coś tknęło, gdyż niedawno zmienione zostały ceny niektórych produkcji z serii na Steam. Podstawowe wersje gier można dostać już za „dychę”, natomiast ceny dodatków nawet za mniej. Nowe ceny zyskały;

Command & Conquer Red Alert 3 (od teraz kosztuje 10 złotych),

Command & Conquer Red Alert 3 – Powstanie (od teraz kosztuje 7,50 złotych),

Command & Conquer 3 Wojny o Tyberium (od teraz kosztuje 10 złotych),

Command & Conquer 3: Kane’s Wrath (od teraz kosztuje 10 złotych).

9 Ocena

Warto zaznaczyć, że przed obniżką podstawowe wersje gier kosztowały solidne 69,99 złotych, także nowa cena jest znacząco niższa od poprzedniej. I choć wiem, że możliwość przeżycia raz jeszcze pięknych wspomnień jest bezcenna, tak zdecydowanie lepiej wydać na nie niecałe 40 złotych, niż ponad 140 złotych. A przynajmniej takie jest moje skromne zdanie ;)