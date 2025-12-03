Dlaczego masz korzystać z Samsung Pay? Jest kolejny powód

Udostępnienie Samsung Pay w Polsce dopiero w 2025 roku może wydawać się porywaniem się z motyką na słońce, ale producent z Korei Południowej daje kolejny powód, żeby korzystać z alternatywy dla Google Pay.

Kolejny powód, żeby korzystać z Samsung Pay

Samsung oficjalnie udostępnił Samsung Pay w Polsce 28 października 2025 roku, mimo że o udostępnieniu Samsung Pay w Polsce mówiło się już w 2016 roku. Czas zdecydowanie nie działał na korzyść producenta z Korei Południowej, ponieważ na smartfonach i smartwatchach zdążyły już upowszechnić się płatności Google Pay oraz za pomocą Blika zbliżeniowego.

Mimo to Koreańczycy zdecydowali się wdrożyć Samsung Pay w Polsce, będąc przekonanym, że zdołają zachęcić wystarczającą liczbę posiadaczy ich smartfonów i smartwatchy do porzucenia Google Pay, aby ruch ten nie okazał się porażką. W tym celu przygotowują kolejne promocje, które mają sprawić, że cel zostanie osiągnięty.

Najnowszą zorganizowano we współpracy z Żabką. Osoby, które zapłacą za zakupy w sklepie tej sieci za pomocą Samsung Pay, otrzymają dwa razy więcej żappsów, czyli punktów, które następnie można wymienić na przykład na różne produkty. Standardowo za każdą wydaną złotówkę przyznawane są 4 żappsy, a w ramach promocji otrzymacie aż osiem żappsów za każdy 1 złoty.

Jak otrzymać dwa razy więcej żappsów za zakupy w Żabce?

Aby skorzystać ze wspólnej promocji Samsunga i Żabki, należy dodać do Samsung Wallet kartę Visa, wydaną przez PKO BP, Bank Pekao, Santander Bank Polska, mBank, Credit Agricole, Bank Millennium lub Nest Bank, a następnie okazać w kasie aplikację Żappka w sklepie Żabka i zapłacić zbliżeniowo z użyciem Samsung Pay – smartfonem lub smartwatchem.

Osoby, które zapłacą Samsung Pay w sklepie Żabka, otrzymają dwa razy więcej żappsów (źródło: Samsung)

Z promocji można skorzystać do 13 stycznia 2025 roku lub do wyczerpania puli promocyjnych żappsów – znajduje się w niej 88 milionów żappsów. Każda osoba może skorzystać z niej 5 razy.

Warto jednak częściej płacić Samsung Pay, ponieważ za 15 transakcji Samsung Pay można otrzymać bezprzewodowe słuchawki Samsung Galaxy Buds FE – jeszcze zdążycie.