Taka cena za taki smartfon?! Tu nie ma nad czym się zastanawiać

To zdecydowanie jedna z najatrakcyjniejszych promocji w ostatnim czasie. Nawet jeżeli nie planowaliście kupować teraz nowego smartfona, to ta oferta może Was do tego skłonić.

Świetne smartfony w niższych cenach

Polski oddział marki Vivo poinformował, że producent obniżył ceny dwóch topowych modeli w swojej ofercie: Vivo X300 i Vivo X300 Pro. Ten pierwszy w momencie polskiej premiery kosztował 4699 złotych, natomiast drugi – 5999 złotych. W ramach oferty premierowej do tego drugiego można było dostać zestaw Photo Kit, który standardowo kosztuje 1699 złotych.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Od dziś za smartfon Vivo X300 zapłacicie 4599 złotych, a za Vivo X300 Pro – 5499 złotych. Oznacza to obniżkę o odpowiednio 100 i 500 złotych względem ceny z dnia premiery serii Vivo X300 w Polsce, która miała miejsce 30 października 2025 roku.

Gdzie kupić? Vivo X300 Pro 16/512 GB ok. 5499 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

O ile 100 złotych obniżki nie robi wrażenia w przypadku sprzętu za tyle pieniędzy, o tyle 500 złotych rabatu wygląda zdecydowanie bardziej atrakcyjnie, aczkolwiek najniższa cena z ostatnich 30 dni była niższa – 5799 złotych, więc tutaj mamy do czynienia z niewiele wyższą, bo 300-złotową zniżką.

To jednak nie koniec rabatów, ponieważ możecie zaoszczędzić jeszcze 500 złotych. W jaki sposób? Wystarczy odsprzedać nieużywany już telefon w sklepie Media Expert – wówczas promocyjna cena zostanie obniżona o pół tysiąca złotych oraz kwotę, na jaką pracownik wyceni oddawany sprzęt. Możecie więc od razu w ekologiczny sposób pozbyć się telefonu, który zalega w szufladzie.

Gdzie kupić? Vivo X300 16/512 GB ok. 4599 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Oferta obowiązuje wyłącznie w sklepie Media Expert. Można z niej skorzystać zarówno w przypadku zamówienia smartfona z serii Vivo X300 w sklepie internetowym, jak i stacjonarnym. W pierwszym przypadku trzeba jednak wybrać odbiór osobisty w wybranym markecie sieci Media Expert.

Konieczne jest też (w każdym przypadku) poinformowanie sprzedawcy o chęci skorzystania z oferty promocyjnej. Producent podaje, że obowiązuje ona do 31 grudnia 2025 roku (sklep Media Expert natomiast, że do 18 grudnia), jeśli wcześniej nie wyprzedadzą się smartfony, co jak najbardziej może nastąpić, gdyż to bardzo atrakcyjna propozycja. Niższe ceny obowiązują natomiast tylko do 24 grudnia 2025 roku.

Regulamin promocji pn. „Zyskaj 500 zł w Programie Odkup na zakup smartfona Vivo serii X300” w sklepie Media Expert (PDF)

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Szukasz czegoś tańszego? Są też dobre promocje na inne smartfony

Wcześniej Vivo ogłosiło promocję na tańsze smartfony ze swojej oferty, aczkolwiek model Vivo X200 FE jest dziś już trudno dostępny, co świadczy o tym, że dobra promocja przyciąga jak magnes i tak samo może być w przypadku oferty na flagowce z serii X300.

Promocja na smartfony jest też w Plusie i – co ważne – nie musicie brać abonamentu, ponieważ możecie kupić samo urządzenie. Ponadto operator dorzuca do wybranych modeli vouchery na zakupy, więc także jest nad czym się zastanawiać.

Jeśli natomiast marzy Ci się smartfon Apple, to od piątku do niedzieli (5-7 grudnia 2025 roku) będzie promocja na iPhone’y i inny sprzęt Apple.