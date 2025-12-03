U tego operatora Mikołaj dotarł wcześniej. Czas rozpakować prezent

Jeden ze znanych w Polsce operatorów telefonii komórkowej zaanonsował szereg nowych promocji. Jeśli masz u niego numer, to najwyższy czas odebrać mikołajkowe prezenty.

Masz numer w Orange? Czym prędzej łap bonusowe gigabajty

Ostatnio wspominałam, że operatorzy sypią promocjami. Orange odlicza do Mikołajek i każdego dnia dorzuca nową ofertę dla klientów Orange Flex, a T-Mobile zaanonsował nową zabawę dla uczestników Magenta Moments. Teraz pomarańczowy operator idzie o krok dalej i startuje z kolejnymi promocjami.

Jedna z nich pozwala na otrzymanie aż 1000 gigabajtów za darmo. Wystarczy, że użytkownik dowolnej oferty Orange na kartę doładuje swoje konto główne kwotą co najmniej 35 złotych do 31 grudnia 2025 roku. Doładowania należy dokonać za pośrednictwem aplikacji Mój Orange, po zalogowaniu się na konto Mój Orange lub przez stronę doładowania.orange.pl. Pakiet otrzymany w ramach akcji Świąteczne 1000 GB za doładowanie telefonu będzie ważny przez 25 dni.

Regulamin promocji „Świąteczne 1000 GB za doładowanie telefonu” (PDF)

Jeszcze więcej mikołajkowych okazji dla klientów Orange na kartę

To nie koniec, bo pomarańczowy operator proponuje jeszcze więcej. Od razu zaznaczę, że trzeba się pospieszyć, by aktywować bonusy, ponieważ akcja pod nazwą Mikołajki 2025 trwa tylko do 6 grudnia 2025 roku. Skorzystać z niej mogą użytkownicy Orange Free na kartę oraz Zawsze Bez Limitu.

Klienci Orange Free na kartę mogą bezpłatnie aktywować usługę, która obejmuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci oraz pakiet 5 gigabajtów internetu. Aby skorzystać z tej okazji, należy posiadać aktywny numer (czyli taki, z którego można wykonać połączenie wychodzące).

W celu włączenia usługi konieczne jest aktywowanie jej w aplikacji Mój Orange lub przesłanie darmowej wiadomości SMS o treści MIKOLAJKI pod numer 364. Co ważne, oferta jest jednorazowa na dany numer telefonu, a otrzymany pakiet jest ważny przez pięć dni. Z paczki danych można skorzystać też w roamingu w Strefie 1 – do dyspozycji jest 1,09 GB.

Użytkownicy Zawsze Bez Limitu również zyskują dostęp do podobnej promocji. Po bezpłatnym aktywowaniu oferty w aplikacji Mój Orange lub przesłaniu SMS-a o treści CHOINKA na numer 364, otrzymują pięć dni nielimitowanych rozmów, SMS-ów, MMS-ów i 5 gigabajtów danych. Promocja jest dostępna wyłącznie jeden raz na numer, a uruchomienie następuje najpóźniej w ciągu 24 godzin od zlecenia.

Co ważne, akcja mikołajkowa automatycznie wyłącza Multipakiet. Pozostałe dni jego ważności i niewykorzystane gigabajty zostaną dołączone do kolejnego pakietu. Jeśli posiadasz bonusowe gigabajty w ramach Internet za darmo, Internet za doładowanie online czy bonus na start po aktywacji startera, będą one zużywane w pierwszej kolejności, a nie te mikołajkowe gigabajty.

W przypadku obu ofert na kartę ilość pozostałych do wykorzystania danych internetowych oraz ważność pakietu można sprawdzić w aplikacji Mój Orange.

Regulamin promocji „Mikołajki 2025” (PDF)