Kolejna marka smartfonów zniknie z rynku. To bardzo zła wiadomość

Dziś segment smartfonów jest podzielony w większości pomiędzy największymi producentami, a pozostała, niewielka część, pozostaje zagospodarowana przez mniej znane firmy. Wkrótce wszyscy gracze będą mogli spróbować przejąć klientów marki, która ma zniknąć z rynku.

Kolejna marka smartfonów zniknie z rynku

Jeden z branżowych i najbardziej wiarygodnych informatorów, Yogesh Brar, przekazał dziś, że istnieje jeszcze jedna marka, która wkrótce może zostać wchłonięta przez markę macierzystą. Powodem tej decyzji mają być „niesatysfakcjonujące” wyniki sprzedażowe.

Niestety, Yogesh Brar nie wymienia nazwy marki, która ma zniknąć z rynku. Jedyną wskazówką jest sformułowanie „marka-matka”, co wskazuje, że zmiana ta prawdopodobnie zajdzie w obrębie jednego z największych producentów na świecie.

Potencjalne scenariusze to:

unicestwienie marki Redmi lub Poco przez Xiaomi,

eliminacja marki Realme przez Oppo,

unicestwienie marki Iqoo przez Vivo.

Możliwa jest również rezygnacja z kontynowania marki CMF przez Nothing, szczególnie po ogłoszeniu, że w 2026 roku na rynku nie zadebiutuje nowy smartfon marki CMF przez wysokie ceny pamięci. To jednak prawdopodobnie błędne założenie, ponieważ Akis Evangelidis, współzałożyciel Nothing, jeszcze w czerwcu deklarował, że w planach jest kilka nowych produktów.

Oczywiście plany mają to do siebie, że potrafią zmienić się z dnia na dzień, więc wciąż nie można wykluczyć rezygnacji z utrzymywaniu przy życiu marki-córki Nothing. Najbardziej nieprawdopodobne wydaje się natomiast wygaszenie marki Redmi, która ma ugruntowaną pozycję na rynku – dopiero co Xiaomi pochwaliło się, że od 2014 do 2026 roku sprzedało 500 milionów smartfonów z serii Redmi Note. Byłoby to zatem zarżnięcie kury, znoszącej złote jaja.

Marka Poco również ma mocną pozycję na świecie, więc jej wygaszenie też wydaje się raczej mało prawdopodobne. Większe szanse są natomiast w przypadku Iqoo, której smartfony nie są sprzedawane w większości krajów. Niewykluczona jednak jest też eliminacja marki Realme, jako że ostatnio pojawiła się informacja, iż Realme UI może zostać zastąpione przez ColorOS. Przypadek?

Zniknięcie kolejnej marki smartfonów z rynku to bardzo zła wiadomość

Bez względu na to, która marka zniknie z rynku, podobnie jak OnePlus znika z Europy, to zła wiadomość dla klientów. Przełoży się to bowiem na mniejszy wybór i prawdopodobnie spowoduje zniknięcie ze sklepów urządzeń, oferujących atrakcyjniejszy stosunek ceny do wyposażenia – to bowiem charakterystyczne połączenie w sprzętach marek-córek.

Z drugiej strony, nie będzie niespodzianką, jeżeli przyczyną okażą się wysokie ceny pamięci, które masakrują rynek smartfonów w 2026 roku i będą dalej to robić również w 2027 roku, gdy przykładowo Samsung zamierza zażądać od klientów wyższej zapłaty za dostarczane im pamięci.

Według analityków ceny pamięci mogą unormować się dopiero – najwcześniej – w 2028 roku, aczkolwiek nie należy liczyć na powrót wcześniejszych cen. Mimo wszystko ma być taniej.