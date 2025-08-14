Uważasz, że tablet bez klawiatury nie ma sensu? Teraz dostaniesz ją gratis

Zasady nowej promocji Samsunga są niezwykle proste – kupujesz tablet, a kompatybilne etui z klawiaturą odbierasz bez żadnych dodatkowych opłat. Do wyboru masz aż cztery modele tabletów.
Darmowe klawiatury do wybranych tabletów z serii Samsung Galaxy Tab S9 i Galaxy Tab S10
Samsung wystartował z nową promocją z okazji zbliżającego się wielkimi krokami nowego roku szkolnego. Jeśli w planach masz zakup tabletu (niekoniecznie dla dziecka) to dobra okazja, aby w zestawie i bez dodatkowych kosztów zdobyć dopasowaną do urządzenia klawiaturę.
Promocją objęte są modele, takie jak:
|Model tabletu Samsunga
|Dostępne warianty pamięci
|Dostępna łączność
|Dostępne kolory
|Samsung Galaxy Tab S9
|8/128 GB
12/256 GB
|Wi-Fi
5G
|Grafitowy
Beżowy
|Samsung Galaxy Tab S10 FE+
|8/128 GB
12/256 GB
|Wi-Fi
5G
|Jasnoniebieski
Grafitowy
Srebrny
|Samsung Galaxy Tab S10+
|12/256 GB
12/512 GB
|Wi-Fi
5G
|Grafitowy
Srebrny
|Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
|12/256 GB
12/512 GB
16 GB/1 TB
|Wi-Fi
5G
|Grafitowy
Srebrny
Kup wybrany Samsung Galaxy Tab i odbierz klawiaturę – zasady promocji
Aby skorzystać z akcji należy wpierw zakupić wybrane urządzenie do 31 sierpnia 2025 roku u wybranego partnera handlowego (uczestniczącego w promocji). Następnie konieczne jest aktywowanie swojego urządzenia do 7 września 2025 roku. Przez aktywację rozumie się uruchomienie tabletu na terenie Polski, połączenie go z siecią oraz zaakceptowanie warunków EULA.
Konieczne jest również zalogowanie się do aplikacji Samsung Members, kliknięcie w odpowiedni baner promocyjny oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z przesłaniem dowodu zakupu. Po pozytywnej weryfikacji w ciągu 30 dni, na podany w formularzu adres, otrzymasz kompatybilną z zakupionym tabletem klawiaturę.
Co ważne, liczba nagród jest ograniczona, dlatego warto się pospieszyć. Limit darmowych klawiatur zależny jest od wybranego modelu tabletu.
|Model tabletu
|Limit nagród
|Wartość gratisu
|Samsung Galaxy Tab S9
|400
|999 złotych
|Samsung Galaxy Tab S10 FE+
|490
|879 złotych
|Samsung Galaxy Tab S10+
|160
|1099 złotych
|Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
|180
|1599 złotych
Gdy darmowe klawiatury zostaną wyczerpane uczestnikowi promocji przysługuje nagroda uzupełniająca, a są nią słuchawki – według regulaminu model Galaxy Buds 2 Pro, natomiast na stronie promocji producent wspomina o modelu Galaxy Buds 3 Pro. W tym przypadku limit ustalono na poziomie 300 sztuk.
Warto wspomnieć, że południowokoreański producent zaanonsował też podobną promocję na smartfony. W tym przypadku Samsung dorzuca darmowy zegarek lub słuchawki.