Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)
Promocje

Uważasz, że tablet bez klawiatury nie ma sensu? Teraz dostaniesz ją gratis

Natalia Kania-Kuc·
Zasady nowej promocji Samsunga są niezwykle proste – kupujesz tablet, a kompatybilne etui z klawiaturą odbierasz bez żadnych dodatkowych opłat. Do wyboru masz aż cztery modele tabletów.

Darmowe klawiatury do wybranych tabletów z serii Samsung Galaxy Tab S9 i Galaxy Tab S10

Samsung wystartował z nową promocją z okazji zbliżającego się wielkimi krokami nowego roku szkolnego. Jeśli w planach masz zakup tabletu (niekoniecznie dla dziecka) to dobra okazja, aby w zestawie i bez dodatkowych kosztów zdobyć dopasowaną do urządzenia klawiaturę.

Promocją objęte są modele, takie jak:

Model tabletu SamsungaDostępne warianty pamięciDostępna łącznośćDostępne kolory
Samsung Galaxy Tab S98/128 GB
12/256 GB		Wi-Fi
5G		Grafitowy
Beżowy
Samsung Galaxy Tab S10 FE+8/128 GB
12/256 GB		Wi-Fi
5G		Jasnoniebieski
Grafitowy
Srebrny
Samsung Galaxy Tab S10+12/256 GB
12/512 GB		Wi-Fi
5G		Grafitowy
Srebrny
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra12/256 GB
12/512 GB
16 GB/1 TB		Wi-Fi
5G		Grafitowy
Srebrny

Kup wybrany Samsung Galaxy Tab i odbierz klawiaturę – zasady promocji

Aby skorzystać z akcji należy wpierw zakupić wybrane urządzenie do 31 sierpnia 2025 roku u wybranego partnera handlowego (uczestniczącego w promocji). Następnie konieczne jest aktywowanie swojego urządzenia do 7 września 2025 roku. Przez aktywację rozumie się uruchomienie tabletu na terenie Polski, połączenie go z siecią oraz zaakceptowanie warunków EULA.

Konieczne jest również zalogowanie się do aplikacji Samsung Members, kliknięcie w odpowiedni baner promocyjny oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z przesłaniem dowodu zakupu. Po pozytywnej weryfikacji w ciągu 30 dni, na podany w formularzu adres, otrzymasz kompatybilną z zakupionym tabletem klawiaturę.

Co ważne, liczba nagród jest ograniczona, dlatego warto się pospieszyć. Limit darmowych klawiatur zależny jest od wybranego modelu tabletu.

Model tabletuLimit nagródWartość gratisu
Samsung Galaxy Tab S9400999 złotych
Samsung Galaxy Tab S10 FE+490879 złotych
Samsung Galaxy Tab S10+1601099 złotych
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra1801599 złotych

Gdy darmowe klawiatury zostaną wyczerpane uczestnikowi promocji przysługuje nagroda uzupełniająca, a są nią słuchawki – według regulaminu model Galaxy Buds 2 Pro, natomiast na stronie promocji producent wspomina o modelu Galaxy Buds 3 Pro. W tym przypadku limit ustalono na poziomie 300 sztuk.

Warto wspomnieć, że południowokoreański producent zaanonsował też podobną promocję na smartfony. W tym przypadku Samsung dorzuca darmowy zegarek lub słuchawki.

Gdzie kupić? Recenzja

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128 GB niebieski

tablety samsung galaxy tab s10 fe plus
ok. 2599 zł
(Przybliżona cena z dnia: 13 sierpnia 2025)
Komputronik
Media Expert
Media Markt
RTV Euro AGD
x-kom
OleOle
Samsung
Natalia Kania-Kuc
