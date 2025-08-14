Uważasz, że tablet bez klawiatury nie ma sensu? Teraz dostaniesz ją gratis

Zasady nowej promocji Samsunga są niezwykle proste – kupujesz tablet, a kompatybilne etui z klawiaturą odbierasz bez żadnych dodatkowych opłat. Do wyboru masz aż cztery modele tabletów.

Darmowe klawiatury do wybranych tabletów z serii Samsung Galaxy Tab S9 i Galaxy Tab S10

Samsung wystartował z nową promocją z okazji zbliżającego się wielkimi krokami nowego roku szkolnego. Jeśli w planach masz zakup tabletu (niekoniecznie dla dziecka) to dobra okazja, aby w zestawie i bez dodatkowych kosztów zdobyć dopasowaną do urządzenia klawiaturę.

Promocją objęte są modele, takie jak:

Model tabletu Samsunga Dostępne warianty pamięci Dostępna łączność Dostępne kolory Samsung Galaxy Tab S9 8/128 GB

12/256 GB Wi-Fi

5G Grafitowy

Beżowy Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128 GB

12/256 GB Wi-Fi

5G Jasnoniebieski

Grafitowy

Srebrny Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256 GB

12/512 GB Wi-Fi

5G Grafitowy

Srebrny Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 12/256 GB

12/512 GB

16 GB/1 TB Wi-Fi

5G Grafitowy

Srebrny

Kup wybrany Samsung Galaxy Tab i odbierz klawiaturę – zasady promocji

Aby skorzystać z akcji należy wpierw zakupić wybrane urządzenie do 31 sierpnia 2025 roku u wybranego partnera handlowego (uczestniczącego w promocji). Następnie konieczne jest aktywowanie swojego urządzenia do 7 września 2025 roku. Przez aktywację rozumie się uruchomienie tabletu na terenie Polski, połączenie go z siecią oraz zaakceptowanie warunków EULA.

Konieczne jest również zalogowanie się do aplikacji Samsung Members, kliknięcie w odpowiedni baner promocyjny oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z przesłaniem dowodu zakupu. Po pozytywnej weryfikacji w ciągu 30 dni, na podany w formularzu adres, otrzymasz kompatybilną z zakupionym tabletem klawiaturę.

Co ważne, liczba nagród jest ograniczona, dlatego warto się pospieszyć. Limit darmowych klawiatur zależny jest od wybranego modelu tabletu.

Model tabletu Limit nagród Wartość gratisu Samsung Galaxy Tab S9 400 999 złotych Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 490 879 złotych Samsung Galaxy Tab S10+ 160 1099 złotych Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 180 1599 złotych

Gdy darmowe klawiatury zostaną wyczerpane uczestnikowi promocji przysługuje nagroda uzupełniająca, a są nią słuchawki – według regulaminu model Galaxy Buds 2 Pro, natomiast na stronie promocji producent wspomina o modelu Galaxy Buds 3 Pro. W tym przypadku limit ustalono na poziomie 300 sztuk.

Warto wspomnieć, że południowokoreański producent zaanonsował też podobną promocję na smartfony. W tym przypadku Samsung dorzuca darmowy zegarek lub słuchawki.