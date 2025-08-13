Długo żyjące gry potrafią czasami zaskoczyć swoich fanów. Po 16 latach od debiutu, League of Legends chce sprawdzić, czy da się poruszać po Summoner’s Rift inaczej niż za pomocą myszki.

Dlaczego LoL wybrał taki model sterowania?

Osoby interesujące się historią gier wideo wiedzą, dlaczego League of Legends steruje się głównie myszą – tytuł wzorował się na modyfikacji Defense of the Ancients do Warcraft III, a ta była spadkobierczynią pomysłu, jaki narodził się na mapie Aeon of Strife do Starcrafta. Oba tytuły należą do gatunku strategii czasu rzeczywistego, gdzie zaznaczanie i sterowanie jednostkami odbywa się za pomocą myszy.

Nie chcąc zmieniać tego, co działa dobrze, niemal wszystkie gry MOBA z kamerą izometryczną na PC przyjęły taki model sterowania. Za wyjątki od reguły można uznać takie tytuły, jak Battlerite czy Master X Master, gdzie postacią sterowało się za pomocą kombinacji WSAD. Nie zdarzyło się jednak jeszcze, aby jeden tytuł oferował dwa różne warianty.

Master X Master oraz Battlerite udowadniały, że jest miejsce na połoczenie izometrycznej kamery ze sterowaniem „WSAD”. (Źródło: Stunlock Studios, Jeuxactu.com)

League of Legends ze sterowaniem WSAD

Riot Games jakiś czas temu uznało, że chcą zaoferować graczom coś znajomego, a zarazem wnoszącego powiew świeżości do LoL-a, bez rewolucjonizowania całej gry. W ten sposób pojawił się pomysł wdrożenia alternatywnego sterowania – zamiast używania kursora i prawego przycisku myszy do wskazywania, gdzie ma udać się postać, zaproponowano klasyczne sterowanie kombinacją WSAD.

Funkcja póki co opuściła zamknięte playtesty i trafiła do PBE – Public Beta Environment, gdzie spędzi tyle czasu, ile będzie potrzeba, zanim zostanie odpowiednio zbalansowana i dopracowana. Riot zakłada, że nowy model sterowania najpierw trafi do trybów nierankingowych, jednak w przyszłości będzie można go wykorzystać nawet w profesjonalnych rozgrywkach.

Pomiędzy kolejnymi etapami zespół poświęci czas na to, aby poprawić to i owo oraz wyeliminować najpopularniejsze błędy. W ten sposób twórcy chcą mieć stuprocentową pewność, że klawiatura nie będzie miała przewagi nad myszą.

Oprócz tego Riot Games pochwalił się poprawą wyglądu UI, nowymi opcjami przypisywania klawiszy, wdrożeniem dynamicznej, ale zablokowanej kamery oraz wskaźnika ostatniego uderzenia (w PBE) dla gier nierankingowych.