Biedronka wyłączy jedną z usług. Klientom zostało niewiele czasu

Do członków programu Moja Biedronka wysyłane są komunikaty z informacją o zamknięciu jednej z usług. O co chodzi i co to oznacza?

Wspólne konto Moja Biedronka – co to jest?

Możliwe, że nie wszyscy użytkownicy zdają sobie sprawę z obecności rozwiązania, które może okazać się przydatne, gdy przykładowo do Biedronki chodzi kilku członków rodziny. W takich sytuacjach możliwe jest aktywowane Wspólnego konta Moja Biedronka.

Co zapewnia powyższa opcja? Przede wszystkim wspólne korzystanie z programu lojalnościowego, który pozwala na gromadzenie punktów i otrzymywanie rabatów. Członkowie takiego konta mają więc dostęp do wspólnych ofert, a także historii transakcji.

Skorzystanie jest banalnie proste, bowiem wystarczy zaprosić inne osoby z poziomu mobilnej aplikacji. Proces zapraszania zaczyna się od podania numerów telefonu osób, które po zatwierdzeniu staną się członkami. Wypada dodać, że funkcja znajduje się w ustawieniach konta i nazywa się po prostu Wspólne konto Moja Biedronka.

Trzeba jednak pogodzić się z pewnymi ograniczeniami. Przykładowo limitowane oferty mogą zostać wykorzystane przez innych członków i wówczas pozostali nie będą mogli z nich już skorzystać. Ponadto każdy członek ma dostęp do historii zakupów, co dla części osób może oznaczać zbyt duże naruszenie prywatności.

Moja Biedronka zostanie pozbawiona dodatkowej usługi

Nie wszystkim spodoba się ta zmiana. Otóż Biedronka w wysyłanym komunikacie informuje, że usługa Wspólne konto Moja Biedronka zostanie wyłączona w aplikacji. Ma to nastąpić już 21 sierpnia 2025 roku, więc zostało niewiele czasu.

(screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Osoby, które korzystały z omawianej usługi, mogą do wyznaczonej daty pobrać wszystkie ważne dla nich transakcje, które zostały wykonane w ramach wspólnego konta. Możliwe jest też wcześniejsze zrezygnowanie z usługi. Jeśli jednak sami nie zrezygnujemy, wspólne konto zostanie wyłączone automatycznie.

Jak dodaje Biedronka, od 21 sierpnia wszyscy użytkownicy aplikacji otrzymają po prostu indywidualne karty lojalnościowe, do których będą przypisane oferty i rabaty. Dla klientów, którzy nie korzystali ze wspólnego konta, tak naprawdę nic się nie zmieni. Natomiast użytkownicy tego rozwiązania będą musieli przestawić się na indywidualny program lojalnościowy.