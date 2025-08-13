Nie wiesz co zrobić z InCoinami? Przekaż je w szczytnym celu

Nowy pomysł InPostu, który realizowany jest wraz z Centrum Ratownictwa, zasługuje na brawa. Użytkownicy też mogą pomóc. Właściwie może to zrobić każdy z nas – wystarczy aplikacja InPost.

Stacje z defibrylatorami AED na Paczkomatach

Podejrzewam, że wielu z Was zauważyło przyrost liczby punktów z defibrylatorami AED w wielu publicznych miejscach. Inicjatywa ogłoszona przez InPost sprawi, ze będzie ich jeszcze więcej, zarówno w dużych aglomeracjach, jak i również w mniejszych miejscowościach i terenach wiejskich.

Docelowo zespół Rafała Brzoski, w ramach wspólnej inicjatywy z Centrum Ratownictwa, zamierza zapewnić 100 stacji Helpbox 365. Każda z nich będzie wyposażona w defibrylator AED, gotowy do użycia przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Urządzenia zostaną zainstalowane na Paczkomatach.

Helpbox 365 pojawiają się m.in. w centrach miast, na osiedlach, przy sklepach czy stacjach benzynowych. Jak zauważa Rafał Brzoska, założyciel i CEO Grupy InPost, w Polsce aż 80% przypadków nagłego zatrzymania krążenia (NZK) ma miejsce poza szpitalem, czyli podczas codziennych aktywności. Z kolei wykonanie defibrylacji w ciągu 3-5 minut może skutkować przeżywalnością sięgającą nawet 70%.

Bliskość defibrylatora AED umożliwia właśnie szybkie wykonanie akcji, której celem jest uratowanie życie. W związku z tym, zdecydowanie cieszy inicjatywa podjęta przez InPost. Szczególnie, że nowe stacje Helpbox 365 mogą zawitać także do miejsc, w których obecnie podobnego sprzętu w ogóle nie ma.

Masz aplikację InPostu? Też możesz pomóc

W aplikacji InPost Mobile ruszyła zbiórka InCoinów na omawiany cel. Użytkownik musi tylko uruchomić apkę, otworzyć zakładkę Nagrody, a następnie kliknąć na Przekaż InCoiny i dołóż się do zbiórki AED. Pozostaje wybrać liczbę InCoinów, które chcemy przekazać na instalację defibrylatora (minimum 20) i to już wszystko.

Warto jeszcze wspomnieć, że jedno wypełnione serce umożliwi instalację jednej stacji Helpbox 365. Chodzi o wirtualne serce, które w aplikacji przedstawia poziom zebranych InCoinów – jeden defibrylator AED to równowartość 5 mln InCoinów.

Wypada dodać, że do akcji mogą dołączyć również samorządy z całej Polski przez kontakt na stronie inpost.pl/aed z Programem InPost Green City.