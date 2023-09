Kiedy Viaplay wycofa się z Polski? Lepiej pośpiesz się z oglądaniem

Zaledwie dwa miesiące temu pisaliśmy o tym, że Viaplay wycofa się z Polski. Dotychczas nie znaliśmy dokładnej daty czy nawet ram czasowych, w których platforma miałaby to zrobić. Okazuje się jednak, że koniec jej działania w naszym kraju nadejdzie szybciej niż się spodziewaliśmy.

Viaplay nie wypaliło? To mało powiedziane

Viaplay miało być przełomową usługą, która swoją jakością chciała powalić tradycyjne telewizje sportowe na kolana. Cóż, powiedzieć, że jej to nie wyszło, to jak nic nie powiedzieć. Poczynając od absurdalnych decyzji związanych np. z oferowaniem treści sportowych jedynie poprzez streaming (a przecież lwia część kibiców sportowych woli oglądać z telewizji satelitarnej, gdzie ma lepszą jakość i mniejsze opóźnienie), przez regularne problemy z niedziałającymi transmisjami, aż po podwyżkę cen.

Viaplay hucznie „wbił się” na polski rynek, przejmując prawa m.in. do Premier League, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy, czyli dość istotnych rozgrywek w świecie piłki nożnej. Oprócz tego oferuje jeszcze różne seriale oraz filmy, jak chociażby: S.W.A.T, FBI, Chicago Med/Fire/Police czy też świetny Szpital New Amsterdam. Osoby posiadające sportowy abonament mogły bez przeszkód oglądać też takie treści, więc wydawało się, że platforma streamingowa jest skazana na sukces.

Cóż, nic bardziej mylnego, gdyż dwa miesiące temu ogłosiła, że wycofuje się m.in. z Polski. Nie podała wówczas dokładnej daty ani szczegółów. Co więcej, nie wiadomo, do kogo trafią prawa m.in. do Premier League oraz europejskich pucharów drugiej i trzeciej kategorii.

Viaplay zniknie jeszcze w tym roku

Zgodnie z tym, co ustaliły WP SportoweFakty, Viaplay wycofa się z Polski do końca 2023 roku. Same licencje do wspomnianych wyżej lig oraz pucharów mają zostać odsprzedane innym podmiotom. Dziennikarze WP dowiedzieli się, że wspomniana data krąży wśród firm, które chciałyby odkupić od Viaplay prawa.

Jedną z nich jest CANAL+, gdyż ten do końca sezonu 2021/2022 posiadał prawa do Premier League. Oprócz tej firmy, podobne usługi w naszym kraju świadczą jeszcze m.in. Polsat Sport i Eleven Sports. Dla Eleven przejęcie Premier League byłoby niewątpliwie czymś wielkim, ale cała operacja na pewno bardzo skomplikowana.

Na razie oficjalnych informacji brak, ale biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą na świecie, a także pierwsze ruchy wykonane przez Viaplay, jak chociażby odsprzedanie Telewizji Polskiej licencji do meczów Rakowa Częstochowa w Lidze Europy oraz Legii Warszawa w Lidze Konferencji Europy, wydaje się, że sytuacja jest przesądzona.

Na ten moment nie wiadomo również, co z osobami, które wykupiły roczny abonament w Viaplay – czy mogą liczyć na zwrot kosztów oraz kiedy i w jakiej formie się on odbędzie.