WIADOMOŚĆ DNIA: Viaplay wycofuje się z Polski!

Viaplay to skandynawska platforma streamingowa, która wbrew pozorom jeszcze nie tak dawno chciała zawojować polski rynek dysponując przede wszystkim bogatą ofertą transmisji sportowych, ale też filmów i seriali. Niestety, plan podboju ewidentnie się nie udał, bo firma właśnie ogłosiła, że zamierza wkrótce opuścić Polskę i kilka innych krajów.

Viaplay szybko opuszcza Polskę

Na początek malutki zarys historyczny: Viaplay pojawiło się na naszym rynku serwisów streamingowych w sierpniu 2021 roku, zatem niespełna dwa lata temu. Firma ze Skandynawii niemal od razu podjęła bardzo agresywną i dla wielu kontrowersyjną strategię walki o polskiego klienta, przejmując od największych stacji telewizyjnych coraz większą liczbę praw do transmitowania największych wydarzeń sportowych.

Początkowo były to przede wszystkim mecze piłkarskie Premier Leauge i Bundesliga, a potem również Liga Konferencji Europy i Liga Europy. Później nadawca przejął również prawa do transmitowania wyścigów Formuły 1, co dla wielu widzów było sporym zaskoczeniem. W ostatnim czasie na platformie mogliśmy oglądać również gale Konfrontacji Sztuk Walki.

Wydawać by się mogło, że tak bogata oferta będzie kluczem do ogromnego sukcesu platformy, ale nic bardziej mylnego. Firma przedstawiła dzisiaj swoje wyniki finansowe za drugi kwartał 2023 roku, a w samej prezentacji zawarła również plany dotyczące przyszłości marki. Jednym z aspektów tego planu jest opuszczenie polskiego rynku. Ale nie tylko, bowiem oprócz Polski, wymienione zostały również Litwa, Łotwa, Estonia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone oraz Kanada.

Grupa Viaplay ma zamiar skoncentrować swoje działania w krajach nordyckich (czyli de facto tam, skąd się wywodzi) oraz Niderlandach, gdzie skupi się wyłącznie na transmisjach wydarzeń sportowych.

Prezentacja planów Viaplay Group (źródło: materiały firmy)

Oczywiście, takie decyzje są wynikową ogromnych strat finansowych. Co prawda grupa zaliczyła 16 procent wzrostu przychodów do 4,59 mld koron względem poprzedniego kwartału, ale przy tym odnotowała też bagatela 5,89 mld koron (~2,28 mld złotych) straty netto. Szef spółki ogłosił również, że z uwagi na trudną sytuację finansową, firma musi zwolnić ponad 25 procent pracowników.

W ekspansji naszego rynku firmie z pewnością nie pomogły ceny pakietów, które – jak niektórzy z Was pamiętają – jakiś czas temu zostały mocno zmodyfikowane, a opłaty za dostęp do pakietu sportowego wzrosły.

Co dalej z klientami Viaplay?

Na ten moment nie jest jasne, kiedy firma ma zamiar dokonać ostatecznego opuszczenia wymienionych rynków, w tym polskiego. Nie wiadomo również, co z klientami, którzy wykupili roczne subskrypcje dostępu do Viaplay oraz tymi, którzy posiadają aktywne subskrypcje w ramach pakietów u operatorów.

Najpewniej firma w najbliższym czasie skupi się na odsprzedaży aktywnych praw do transmisji sportowych innym nadawcom, by móc odzyskać chociaż część poniesionych kosztów.

Poprosiliśmy biuro prasowe spółki o oficjalny komentarz w tej sprawie, ale do momentu publikacji artykułu otrzymaliśmy jedynie prośbę o cierpliwość i zapowiedź przekazania odpowiedniego stanowiska w najbliższej przyszłości. Gdy tylko otrzymamy kompletny komentarz, zaktualizujemy wpis o dodatkowe informacje.