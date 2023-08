Znika Polsat Go. Koniec oglądania programów Polsatu za darmo

To informacja, która z pewnością zmartwi wielu fanów programów telewizji Polsat, którzy oglądali je w serwisie Polsat Go. Niestety, już niedługo zakończy on swoją działalność. Żeby obejrzeć programy, które były dostępne na tej platformie, użytkownicy będą zmuszeni wykupić nowy pakiet w Polsat Box Go. „Na szczęście” nie jest on zbyt drogi. Ile trzeba za niego zapłacić?

To koniec Polsat Go

Polsat Go to serwis, w którym po założeniu darmowego konta i zalogowaniu się użytkownicy otrzymują możliwość obejrzenia programów i seriali, które miały już swoją premierę w telewizji Polsat. Wśród nich są kultowe już produkcje, takie jak Świat według Kiepskich czy Przyjaciółki, ale też paradokumenty i reality show realizowane przez Polsat. Z racji darmowego dostępu, trzeba było się liczyć z reklamami podczas oglądania.

Polsat poinformował jednak, że z końcem sierpnia 2023 roku serwis Polsat Go zakończy swoją działalność. Grupa zdecydowała, że chce skupić się na rozwoju jednego serwisu streamingowego. Możliwości, które zapewniał do tej pory Polsat Go, będą teraz dostępne w Polsat Box Go. Wszyscy, którzy mieli konta w Polsat Go, otrzymają na swoje skrzynki mailowe wiadomości o tym, jak uzyskać darmowy, 2-miesięczny dostęp do nowego pakietu Polsat Box Go.

W związku z likwidacją swojego serwisu Polsat wprowadza bowiem nowy pakiet Start do swojej usługi Polsat Box Go. Pozwoli on na dokładnie to samo co Polsat Go, jednak trzeba będzie za to zapłacić. Cena na szczęście nie jest wygórowana i wynosi 30 złotych za roczny dostęp. Firma obiecuje także, że ta zmiana wiąże się z mniejszą ilością reklam wyświetlanych podczas oglądania.

źródło: materiały prasowe

Co oferuje nowy pakiet?

Wykupienie pakietu Start w usłudze Polsat Box Go daje użytkownikom dostęp do ponad 40 tysięcy godzin seriali, paradokumentów, reality show oraz programów produkowanych dla kanałów telewizyjnych, takich jak Polsat, Czwórka, Szóstka, Polsat News, Polsat Play, Eska TV czy Fokus TV. Ten pakiet to jednak także możliwość oglądania treści wideo w aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym, a co za tym idzie – możliwość korzystania z kilku przydatnych funkcji, oferowanych przez serwisy streamingowe.

Użytkownicy podczas oglądania programów w Polsat Box Go mogą skorzystać z bardzo przydatnego rozwiązania follow me content, dzięki któremu odcinek serialu zacznie się odtwarzać od tego momentu, gdzie zakończyliśmy oglądanie ostatnim razem. Możliwe jest także pobieranie odcinków na swoje urządzenie i oglądanie ich, kiedy jest się poza zasięgiem internetu.

Firma informuje także o promocyjnej cenie pozostałych pakietów z jej serwisu streamingowego. Pakiet Polsat Box Go Premium, który daje dostęp do ponad 100 kanałów telewizyjnych, seriali premium, bazy filmowej, a także możliwość oglądania wybranych treści w 4K, można w promocji kupić za 30 złotych na 30 dni. Z kolei koszt pakietu Sport wynosi 40 złotych na 30 dni. Ten pakiet gwarantuje dostęp do 20 kanałów z transmisjami sportowymi, nie tylko piłki nożnej, ale też tenisa, wyścigów kolarskich, piłki ręcznej czy sportów zimowych.