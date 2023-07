Zmiana cennika CANAL+ online. Jeszcze możesz kupić go taniej

Chociaż nie lubimy przekazywać takich informacji, to niestety pojawiają się one coraz częściej. Ceny pakietów CANAL+ online idą w górę. Jest jednak jeszcze szansa, aby skorzystać z obecnej, niższej ceny, ale musicie się pospieszyć.

Ceny CANAL+ online w górę

Zgodnie z informacjami, które przekazał CANAL+, już od 24 lipca 2023 roku ceny pakietów subskrypcyjnych ulegną zmianie. Pakiet, który obecnie kosztuje 49 złotych miesięcznie, po zmianach będzie kosztował 54 złote. Znajdziecie w nim wszystkie stacje CANAL+, a także uzyskacie dostęp do treści na żądanie od tego nadawcy. Wśród nich znajdują się dobrze znane produkcje, takie jak „Sortownia”, „Emigracja XD” czy „The Office PL”.

To jednak wciąż nie wszystko. Pakiet ten to również nie lada gratka dla fanów sportu, ponieważ obejmuje też dostęp do wszystkich meczów PKO BP Ekstraklasy oraz wybranych meczów Premier League, LaLiga Santander, Ligue 1, PGE Ekstraligi, NBA i turniejów WTA.

Podwyżka nie jest jednak tak oczywista. Wszystko zależy od tego, jak korzystacie z serwisu. Jeżeli jesteście stałymi subskrybentami, to zmiany cen Was nie dotkną. Warunkiem jest utrzymanie ciągłości miesięcznej subskrypcji. Wyłączenie danego pakietu i jego ponowna aktywacja po 24 lipca będzie skutkowała zakupem w nowej, wyższej cenie.

Jeszcze można kupić taniej

Jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami, ale zastanawiacie się nad zakupem, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Decydując się na zakup dowolnego pakietu przed 24 lipca, zachowacie obecne ceny w przyszłości. To oznacza, że jeżeli zdecydujecie się na zakup teraz, to unikniecie podwyżek.

Warto również zwrócić uwagę na oferty długoterminowe. Obecnie są dostępne w opcjach na 6 miesięcy. Po 24 lipca zostaną zastąpione ofertami na 12 miesięcy. Ceny za roczne pakiety będą kształtować się następująco:

pakiet CANAL+ Seriale i Filmy: 19 złotych miesięcznie (w ofercie subskrypcyjnej, czyli płatnej co miesiąc, cena pakietu to 29 złotych miesięcznie),

pakiet CANAL+ z ofertą Eleven Sports i Polsat Sport Premium: 54 złote miesięcznie (obniżka o 5 złotych miesięcznie w porównaniu do oferty na 6 miesięcy). W ofercie subskrypcyjnej cena pakietu to 69 złotych miesięcznie (a po 24 lipca 74 złote miesięcznie).

Nie zapominajcie, że CANAL+ online to nie tylko dostęp do wielu kanałów telewizyjnych, ale także do bogatej biblioteki filmów i seriali. To dobra oferta dla miłośników dobrego kina i seriali. Jeżeli zatem zastanawiacie się nad subskrypcją, to teraz jest najlepszy moment, aby zdecydować się na zakup.