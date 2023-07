Zmiana cen Viaplay. Będzie drożej, ale nie dla wszystkich

Niestety coraz częściej widzimy nagłówki informujące o zmianie cen różnych usług na wyższe. Cena za dostęp do platformy streamingowej Viaplay również pójdzie w górę. Nie jest to typowa sytuacja, ponieważ podwyżka obejmie tylko użytkowników korzystających z urządzeń Apple. Jak to możliwe?

Viaplay coraz lepiej radzi sobie na polskim rynku

Viaplay to stosunkowo młoda platforma streamingowa, która coraz mocniej zyskuje w naszym kraju na popularności. Na początku tego roku właściciel serwisu chwalił się, że ma w Polsce już ponad 1,2 mln subskrybentów. To naprawdę dobry wynik, patrząc na to, że na początku z platformą było naprawdę sporo problemów.

Viaplay to nie tylko filmy i seriale, ale także transmisje sportowe. To właśnie z nimi było najwięcej problemów – można powiedzieć, że przerwane transmisje meczów stały się znakiem rozpoznawczym serwisu w naszym kraju. Oczywiście te regularne problemy przełożyły się na to, że abonenci masowo rezygnowali z usługi. Wygląda jednak na to, że te kłopoty udało się już opanować.

Warto przypomnieć, że w ramach walki o klientów serwis w marcu 2023 roku wprowadził pakiet, który kosztuje zaledwie 15 złotych miesięcznie i daje jego abonentom dostęp do całej bazy filmów i seriali, ale bez transmisji sportowych. W ubiegłym miesiącu platforma wyszła też naprzeciw lokalom gastronomicznym, proponując im promocję, dzięki której mogły zyskać nawet pół roku abonamentu za darmo.

Ceny w górę. Użytkownikom Apple się to nie spodoba

Już na samym początku omawiania podwyżki muszę Was uspokoić. To nie jest podwyżka, która obejmie wszystkich abonentów. Nie jest ona też tak wysoka, jak miało to miejsce w marcu. Wtedy ceny poszybowały w górę z 34 złotych do aż 55 złotych miesięcznie.

Najnowsze zmiany w cenniku mogą zaskoczyć niektórych użytkowników, szczególnie tych, którzy korzystają ze sprzętu Apple. Od 2 sierpnia 2023 roku ceny subskrypcji serwisu zakupionej za pośrednictwem Apple/iTunes ulegną podwyżce. Wówczas zdrożeją wszystkie warianty subskrypcji – np. cena Viaplay Total wzrośnie z 55 złotych do 60 złotych miesięcznie, a Viaplay Medium z 40 złotych do 45 złotych.

Podwyżka wynika z dodatkowych opłat naliczanych przez Apple. Amerykański gigant dolicza dodatkową opłatę do regularnej ceny pakietowej przy zakupie subskrypcji Viaplay za pośrednictwem systemu iTunes. W rezultacie ceny pakietów opłacane przez Apple są nieco wyższe, niż w przypadku ich bezpośredniego zakupu.