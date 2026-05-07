Nowy wideowizjer to judasz, kamera i dzwonek w jednym. Na tym lista zalet się nie kończy

Na polskim rynku zadebiutował nowy wideowizjer. To sprzęt, który w jednym ciele łączy judasza, kamerę 4K, dzwonek oraz ekran. Ponadto oferuje sporo inteligentnych funkcji.

Ten najnowszy wideowizjer to judasz, kamera 4K, dzwonek i… wiele więcej

Lista produktów smart home w Polsce została właśnie uzupełniona o nowy wideowizjer. W praktyce jest to bezprzewodowy i inteligentny dzwonek z kamerą. Ezviz EP4 oferuje nagrywanie obrazu w rozdzielczości 4K o polu widzenia 155º i przysłoną f/1.6. Kamera wspierana jest technologią WDR oraz LDC, co zgodnie z deklaracją producenta ma pozwolić na rejestrację wyraźnych nagrań bez prześwietleń czy zniekształceń.

Ezviz twierdzi, że dokładność obrazu jest na tyle dobra, że osoba oglądająca nagranie może bez problemu rozpoznać twarz osoby stojącej przy wejściu czy też sprawdzić, czy kurier pozostawił paczkę pod drzwiami. Model EP4 wyposażono również w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,5 cala. Dzięki temu domownik może bezpiecznie wyświetlić podgląd z kamery na żywo, zanim zdąży otworzyć drzwi.

Prawdziwie inteligentne funkcje wideowizjera Ezviz EP4

To jednak nie koniec wyjątkowości tego sprzętu. Ezviz EP4 oferuje funkcję rozpoznawania twarzy. Dzięki niej wideowizjer rozróżnia domownika od nieznanej osoby oraz generuje spersonalizowane powiadomienie w czasie rzeczywistym, a następnie wyświetla je na smartfonie użytkownika. Ponadto za pośrednictwem aplikacji Ezviz możliwe jest przeprowadzenie dwukierunkowej rozmowy głosowej np. z kurierem oczekującym z przesyłką.

Istotną zaletą jest możliwość montażu modelu EP4 bezprzewodowo. Urządzenie zostało wyposażone w akumulator o pojemności 7100 mAh oraz jest kompatybilne ze standardowymi otworami wizjerowymi. W praktyce oznacza to, że montaż może odbywać się bez ingerencji w konstrukcję drzwi. Nagrania z kamery przechowywane są lokalnie na karcie microSD (o maksymalnej pojemności 512 GB) lub w chmurze Ezviz CloudPlay. Podkreślę jednak, że usługa szyfrowanej chmury jest płatna (po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego).

Wizjer Ezviz EP4 jest sprzedawany w dwóch wariantach kolorystycznych – złotym i srebrnym, dzięki czemu łatwiej dopasować go do stylu pomieszczenia czy drzwi. Nowość jest już dostępna na polskim rynku, a cena sugerowana przez producenta urządzenia wynosi 929 złotych.