Samsung opracował rewolucyjną funkcję. Jego smartwatch potrafi przewidzieć niebezpieczne schorzenie

Samsung pochwalił się nowymi badaniami przeprowadzonymi z medycznym ośrodkiem uniwersyteckim. Udowodniono, że zegarki Galaxy Watch mogą przewidywać niebezpieczne schorzenie i ostrzegać przed nim użytkownika.

Nowa funkcja zegarków Galaxy Watch to prawdziwa rewolucja

W listopadzie 2025 roku wspominaliśmy o najnowszych badaniach dotyczących smartwatchy. Naukowcy jasno stwierdzili, że zegarki mogą przyczyniać się do ratowania życia. Jednym z producentów takich urządzeń jest Samsung, który dosyć często przedstawia kolejne innowacyjne pomysły wobec funkcjonalności Galaxy Watch. Przykładowo w maju 2025 roku wprowadzono opcję, dzięki której smartwatche południowokoreańskiego giganta mogłyby śledzić pomiar poziomu beta-karotenu w skórze. Teraz Samsung przedstawia kolejną przełomową funkcję dla zegarków swojej produkcji.

Zgodnie z informacją przekazaną przez firmę udało się opracować funkcję przewidywania omdlenia wazowagalnego (VVS) dla urządzeń Galaxy Watch 6. Wspomnę, że VVS jest jednym z najczęstszych przyczyn nagłej utraty przytomności zwykle wynikającej z błędnej reakcji układu nerwowego na bodźce, w tym stres, długie stanie czy ból. Reakcja ta może wynikać z gwałtownego spadku tętna i ciśnienia krwi, a – zgodnie z informacją przekazaną przez profesora Junhwan Cho z Wydziału Kardiologii w Szpitalu Gwangmyeong Uniwersytetu Chung-Ang – do 40% osób doświadcza omdleń wazowagalnych w ciągu swojego życia, a jedna trzecia doświadcza nawracających epizodów.

Galaxy Watch (źródło: Samsung)

Jak działa funkcja przewidywania omdlenia na zegarkach Samsunga?

Nowy pomysł Samsunga mógłby w przyszłości pozwolić na wczesne ostrzeżenie użytkownika Galaxy Watch o zbliżającym się momencie omdlenia. Funkcja nie miałaby wprost zapobiegać utracie przytomności, które też zwykle nie jest bezpośrednim zagrożeniem dla życia. Jej zadaniem byłoby powiadomienie użytkownika na tyle wcześnie, aby osoba mdlejąca mogła usiąść, znaleźć bezpieczne miejsce lub wezwać pomoc, zapobiegając w ten sposób urazom wtórnym powiązanym z upadkiem np. złamaniom czy wstrząsom mózgu.

Rewolucyjna funkcja przewidywania omdleń wazowagonalnych została przebadana wraz ze specjalistami ze Szpitala Uniwersyteckiego Chung-Ang Gwangmyeong w Korei Południowej. Badanie przeprowadzono na 132 pacjentach, u których podejrzewano objawy VVS.

Ostrzeżenia o mogącym zbliżać się omdleniu generowano przy wykorzystaniu danych z czujnika fotopletyzmografii (PPG), zmienności rytmu serca (HRV) oraz algorytmów sztucznej inteligencji. Firma deklaruje, że model skutecznie przewidywał nadchodzącą utratę przytomności w 84,6% przypadków (z czułością 90% i swoistością 64%).

Samsung ma w planach kontynuować rozwój funkcji. Na ten moment nie przekazano informacji czy i kiedy ostrzeżenia o zbliżającym się omdleniu mogłyby trafić na listę funkcji zegarków Galaxy Watch.