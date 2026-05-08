Chiński gigant wjeżdża do Polski. Na start kilka samochodów

Do coraz liczniejszego grona chińskich producentów samochodów w Polsce dołącza marka Changan. W ofercie znajdą się zarówno auta spalinowe, jak i elektryczne. Z czasem dołączą też hybrydy.

Changan debiutuje w Polsce

Kilka miesięcy temu firma Changan ogłosiła plany dotyczące wejścia na polski rynek. Natomiast teraz mamy do czynienia z oficjalnym debiutem. Warto zaznaczyć, że marka jest częścią dużego koncernu, który produkuje miliony samochodów rocznie.

Do Changan Automobile należy też marka Deepal czy Avatr. Ta ostatnia nazwa nadawana jest samochodom, które są efektem współpracy z CATL i Huawei. Ponadto producent posiada spółki joint venture, m.in. Changan Ford i Changan Mazda. Kojarzycie nową, elektryczną Mazdę 6e? Bazuje ona na modelu Deepal L07.

Wypada również wiedzieć, że koncern w ostatnim roku odnotował duże wzrosty. Sprzedaż na poziomie 2,91 mln pojazdów w 2025 roku oznacza wzrost o 8,54% rok do roku. Sprzedaż pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii (NEV) osiągnęła 1,11 mln sztuk – wzrost 51,1% r/r. Z kolei sprzedaż zagraniczna wzrosła do 637,3 tys. sztuk, czyli o 18,85% więcej względem 2024 roku.

Oczywiście firma nie zamierza zatrzymywać się i planuje zwiększać swoje udziały na globalnym rynku motoryzacyjnym, czego potwierdzeniem jest wejście do Polski.

Changan Deepal S05 | fot. Changan

Jakie samochody Changan będą dostępne w Polsce?

W ofercie znajdują się dwa w pełni elektryczne pojazdy – Changan Deepal S05 i Changan Deepal S07. Dostępne będą też modele benzynowe – Changan CS55 Plus i Changan CS75 Plus, a w najbliższych miesiącach dołączy hybryda plug-in.

Wspomniany Changan Deepal S05 jest określany przez producenta jako SUV z segmentu C+. Model ten zdobył najwyższą ocenę bezpieczeństwa Euro NCAP. Wyposażony jest w akumulator LFP o pojemności 68,8 kWh i ma zapewnić do 485 km zasięgu według WLTP. Na pokładzie znalazła się funkcja Vehicle-to-Load (V2L), pozwalająca zasilać urządzenia zewnętrzne. Dostępny jest w trzech wersjach napędowych: Pro (RWD), Max (RWD) i Max (4WD).

Changan Deepal S07 | fot. Changan

Changan Deepal S07 to elektryczny SUV w stylu coupe, czyli ładniejszy, ale pewnie mniej praktyczny. W jego wnętrzu znalazł procesor Snapdragon 8155 i obrotowy ekran. Samochód ten oferuje zasięg do 475 km i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,9 s. On również otrzymał maksymalną ocenę bezpieczeństwa w testach Euro NCAP.

Changan CS55 Plus powstał natomiast z myślą o osobach, które szukają miejskiego SUV-a Wyróżnia go spory grill oraz systemem kamer 540° z funkcją podglądu podwozia. Pod maską pracuje (ponoć dynamiczny) silnik 1.5T BlueCore, opracowany przez Changan.

Changan CS55 Plus | fot. Changan

Z kolei Changan CS75 Plus jest przedstawiany przez producenta jako zaawansowany technologicznie SUV rodzinny. Chińczycy wśród zalet wymieniają system trzech ekranów we wnętrzu oraz 8-biegową automatyczną skrzynię biegów Aisin. Wypada dodać, że mamy do czynienia z przedstawicielem D-SUV-ów, którego napędza dość skromna jednostka o pojemności 1,5 l.

Samochody Changan – ceny w Polsce

Chiński producent ma ambitne plany dotyczące Polski, co potwierdza partnerstwo z trzema dużymi grupami: Grupa Bemo, Grupa PGD i Matsuoka Motor. Współpraca już w ciągu pierwszego roku działalności ma zaowocować siecią 23 salonów sprzedaży w 17 miastach.

Changan CS75 Plus | fot. Changan

Ceny modeli na rynku polskim przedstawiają się następująco: