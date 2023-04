Kiedy premiera Xiaomi 13 Ultra? Pojawiła się data (i ceny)

Chiński gigant oficjalnie zapowiedział rychłą premierę Xiaomi 13 Ultra. Wciąż czekamy, aż poda jej datę, ale teraz wydaje się to już formalnością, ponieważ (prawdopodobną) zdradził jeden z chińskich sprzedawców. Równocześnie poznaliśmy ceny, w jakich sprzedawany będzie ten topowy smartfon marki.

Pojawiła się (nieoficjalna) data premiery Xiaomi 13 Ultra

W aplikacji jednego z chińskiego sprzedawców pojawiła się sekcja poświęcona nadchodzącej konferencji Xiaomi 18 kwietnia 2023 roku, na której zaprezentowane zostaną nowe urządzenia. Jako że producent oficjalnie zapowiedział, że model 13 Ultra zostanie zaprezentowany w kwietniu, wydaje się oczywiste, że właśnie tego dnia zobaczymy ten smartfon.

Jednak nie tylko, ponieważ Lu Weibing, dyrektor generalny marki Redmi, oficjalnie potwierdził za pośrednictwem swojego profilu w serwisie społecznościowym Weibo, że wkrótce na rynku zadebiutują też tablety z linii Pad 6. Wydaje się oczywiste, że producent wykorzysta najbliższą okazję i zaprezentuje je podczas tego samego wydarzenia, zaplanowanego na 18 kwietnia 2023 roku. W Chinach rozpocznie się ono o godzinie 19:00 czasu lokalnego (w Polsce wtedy będzie 13:00).

Tutaj warto wspomnieć, że według przedpremierowych doniesień, Chińczycy szykują dwa modele z serii Pad 6 – jeden z procesorem Qualcomm Snapdragon 870 i drugi z SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (zostanie on opatrzony dopiskiem „Pro”). Ponadto specyfikacja urządzeń ma obejmować ekran o rozdzielczości 2880×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120/144 Hz oraz wsparciem dla HDR10+ i Dolby Vision, a także do 12 GB RAM i do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, jak również czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, podwójny aparat na panelu tylnym i akumulator o pojemności 10000 mAh z obsługą 67 W ładowania przewodowego.

Co już wiemy o Xiaomi 13 Ultra?

Całkiem sporo, ale właśnie w sieci pojawiły się zdjęcia maszyny inżynieryjnej, które zdradzają dużą część wyglądu nadchodzącego smartfona. Jedno z nich potwierdza, że na tyle znajdą się cztery aparaty – według nieoficjalnych informacji, wszystkie mają mieć rozdzielczość 50 Mpix. Jeden z nich otrzyma matrycę o rozmiarze 1 cala, a ponadto mówi się o zmiennej przysłonie i pełnym zakresie ogniskowych.

Równocześnie w sieci pojawiły się informacje na temat cen, w jakich sprzedawany będzie (w Chinach) Xiaomi 13 Ultra:

8/256 GB – 6299 juanów (równowartość ~3940 złotych),

12/256 GB – 6799 juanów (~4250 złotych),

16/512 GB – 7499 juanów (~4690 złotych).

Chociaż takie ceny mogą wyglądać zachęcająco, to trzeba pamiętać, że to cennik dla Chin, a cena Xiaomi 12S Ultra zaczynała się w ojczyźnie producenta od 5999 juanów za konfigurację 8/256 GB), więc będzie drożej. Xiaomi oficjalnie zapowiedziało, że model 13 Ultra trafi do sprzedaży na całym świecie. Jeśli pojawi się w Polsce, to z pewnością w cenie od ~6000 złotych, gdyż Xiaomi Mi 11 Ultra sprzedawano w naszym kraju za 5699 złotych.

Przy okazji przypomnijmy, że specyfikacja Xiaomi 13 Ultra ma obejmować też:

6,7-calowy ekran AMOLED LTPO o rozdzielczości WQHD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz,

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2,

aparat z matrycą 32 Mpix na przodzie w okrągłym otworze w wyświetlaczu,

akumulator o pojemności ~4900 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego z mocą 90 W i indukcyjnego 50 W,

system operacyjny Android 13 z MIUI 14.

Aktualizacja:

Serwis Smartprix opublikował nieoficjalne rendery Xiaomi 13 Ultra i przy okazji podał jego wymiary: 163,18×74,64×9,57 mm. Ten ostatni wymiar zwiększy się do aż 15,61 mm, jeśli uwzględnimy wysokość wystającej ponad obudowę wyspy z aparatami na panelu tylnym.