Stało się to, co zapowiadali obserwatorzy rynku – przedsprzedaż iPhone’a Duo okazała się spektakularnym sukcesem. Albo porażką. Zależy, z której perspektywy na to spojrzeć. Zdaniem jednego z renomowanych informatorów, Apple popełniło „poważny błąd”.

Apple popełniło „poważny błąd” w przypadku iPhone’a Duo

Przedsprzedaż iPhone Duo rozpoczęła się 16 października 2026 roku o godzinie 14:00 czasu polskiego. Apple informuje, że smartfon będzie dostępny od 23 października 2026 roku, lecz terminy dostawy bardzo szybko zaczęły się oddalać i aktualnie (w sklepie internetowym producenta) przy wszystkich konfiguracjach kolorystycznych i pamięciowych widnieje informacja o wysyłce dopiero 22 stycznia 2027 roku.

iPhone Duo (źródło: Apple)

Podobnie jest również w innych krajach. Patrząc tylko z tej perspektywy, można by pokusić się o stwierdzenie, że iPhone Duo odniósł spektakularny sukces, ponieważ tak odległa data wysyłki świadczy o tym, że zamówiono bardzo dużo egzemplarzy. I to mimo że polska cena iPhone Duo zaczyna się od 9999 złotych (w sklepach, bo u operatorów zwykle jest drożej).

Mark Gurman z Bloomberga, który zwykł ujawniać kolejne posunięcia Apple, twierdzi jednak, że Apple popełniło „poważny błąd”, rozpoczynając przedsprzedaż iPhone’a Duo już 16 października 2026 roku, pomimo świadomości, że podaż może nie zaspokoić popytu. Zdaniem informatora klienci, którzy najbardziej chcieli go kupić, mogą być rozczarowani.

iPhone Duo (źródło: Apple)

Przedsprzedaż iPhone’a Duo może zatem „odbić się czkawką” firmie z Cupertino, która – jak do tego przekazał Mark Gurman – początkowo planowała zacząć sprzedawać swój pierwszy składany smartfon wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i Chinach, a dopiero później rozszerzyć jego dostępność o inne rynki. Ostatecznie zdecydowano się na inny scenariusz.

Na tę chwilę nie sposób powiedzieć, kiedy iPhone Duo będzie dostępny „od ręki” albo przynajmniej szybciej niż za kilka miesięcy. Apple miało też poinformować pracowników swoich sklepów, aby uprzedzali klientów, iż najpewniej nie kupią tego smartfona w najbliższy piątek, 23 października 2026 roku, mimo że na tę datę zapowiedziano jego dostępność.

Znamy pojemność akumulatora w iPhone Duo

W bazie EPREL (europejskim rejestrze produktów do celów etykietowania energetycznego) pojawiły się informacje na temat pierwszego składanego smartfona Apple. Podano, że iPhone Duo ma akumulator o pojemności znamionowej 4883 mAh, a trwałość baterii na cykl wynosi 51 godzin i 30 minut. Trwałość ogniwa to zaś 1000 cykli.

Etykieta energetyczna iPhone Duo (źródło: EPREL)

Wcześniej ujawniono, że iPhone 18 Pro ma akumulator o pojemności 4056 mAh, a iPhone 18 Pro Max – 5391 mAh.