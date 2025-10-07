Klikasz i masz. Smartfony przyspieszą dzięki UFS 5.0

Xiaomi 15T Pro
Wojciech Kulik
Wielkimi krokami zbliża się premiera specyfikacji UFS 5.0, dzięki której przyszłe smartfony mogą zaoferować niezwykle wysokie prędkości zapisu i odczytu danych. Już za chwilę pamięć masowa stanie się przeszło dwa razy szybsza niż w aktualnych flagowcach.

Nadchodzi UFS 5.0. Smartfony zyskają jeszcze szybszą pamięć

Konsorcjum JEDEC Solid State Technology Association kończy prace nad specyfikacją UFS 5.0, która ma stanowić olbrzymi krok naprzód względem UFS 4.0 z 2022 roku i UFS 4.1, który (z drobnymi poprawkami) zadebiutował pod koniec 2024 roku. Mówimy o najnowszej wersji standardu pamięci masowej, aktualnie dominującym wśród smartfonów i tabletów.

Najnowsza generacja UFS – czyli Universal Flash Storage – będzie bazować na tych samych fundamentach, co poprzednie wersje. Dzięki temu ogólna kompatybilność zostanie zachowana. Równocześnie jednak wydajność zostanie wyraźnie zwiększona i możliwe stanie się osiąganie transferów nawet do 10,8 GB/s.

Zwiększona przepustowość ma stanowić odpowiedź na rosnące wymagania technologiczne. Stają się one coraz większe przede wszystkim ze względu na popularyzację sztucznej inteligencji, przetwarzającej olbrzymie ilości informacji w bardzo krótkim czasie. Poniżej możesz zobaczyć, jak zmieniało się to w przeszłości.

Specyfikacja UFS 5.0 vs UFS 4.0 i starsze wersje – porównanie:

UFS 1.0 – UFS 1.1UFS 2.0 – UFS 2.2UFS 3.0 – UFS 3.1UFS 4.0 – UFS 4.1UFS 5.0
Rok wydania2011201320182022(prace trwają)
Maks. przepustowość na linię300 MB/s600 MB/s1450 MB/s2900 MB/s5800 MB/s
Maks. liczba linii12222
Maks przepustowość całkowita300 MB/s1200 MB/s2900 MB/s5800 MB/s11600 MB/s
Realnie osiągalne prędkości odczytu~290 MB/s~1160 MB/s~2320 MB/s~4640 MB/s~10800 MB/s
Wersja M-PHY1.03.04.15.06.0
Wersja UniPro1.41.61.82.03.0

Poza wyższą wydajnością JEDEC Solid State Technology Association zapowiada także, że UFS 5.0 zaoferuje większą efektywność energetyczną i mniejszą zawodność (dzięki poprawie integralności sygnału), jak również wyższy poziom bezpieczeństwa (za sprawą funkcji Inline Hashing). Do tego konstrukcja będzie uproszczona – to efekt wprowadzenia oddzielnej szyny zasilania, izolującej warstwę fizyczną od podsystemu pamięci.

W przygotowaniu nowego standardu konsorcjum JEDEC Solid State Technology Association współpracuje z MIPI Alliance – głównie w kontekście protokołu M-PHY 6.0 i interfejsu UniPro 3.0. Aktualnie trwają działania związane z oceną wprowadzanych zmian.

UFS 5.0
UFS 5.0 (źródło: JEDEC/TechPowerUP)

Kiedy pojawi się UFS 5.0 w smartfonach?

Publikacja specyfikacji wciąż jeszcze jest przed nami, no i trzeba pamiętać, że od tego momentu do faktycznej premiery urządzeń, które pozwolą wykorzystać potencjał nowego standardu, też minie trochę czasu.

Aktualnie flagowe smartfony zaczynają działać w oparciu o UFS 4.1, ale na niższych półkach – nierzadko też na średniej – wciąż zastosowanie znajduje pamięć UFS 3.1, a nawet UFS 2.2.

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

