Klikasz i masz. Smartfony przyspieszą dzięki UFS 5.0

Wielkimi krokami zbliża się premiera specyfikacji UFS 5.0, dzięki której przyszłe smartfony mogą zaoferować niezwykle wysokie prędkości zapisu i odczytu danych. Już za chwilę pamięć masowa stanie się przeszło dwa razy szybsza niż w aktualnych flagowcach.

Nadchodzi UFS 5.0. Smartfony zyskają jeszcze szybszą pamięć

Konsorcjum JEDEC Solid State Technology Association kończy prace nad specyfikacją UFS 5.0, która ma stanowić olbrzymi krok naprzód względem UFS 4.0 z 2022 roku i UFS 4.1, który (z drobnymi poprawkami) zadebiutował pod koniec 2024 roku. Mówimy o najnowszej wersji standardu pamięci masowej, aktualnie dominującym wśród smartfonów i tabletów.

Najnowsza generacja UFS – czyli Universal Flash Storage – będzie bazować na tych samych fundamentach, co poprzednie wersje. Dzięki temu ogólna kompatybilność zostanie zachowana. Równocześnie jednak wydajność zostanie wyraźnie zwiększona i możliwe stanie się osiąganie transferów nawet do 10,8 GB/s.

Zwiększona przepustowość ma stanowić odpowiedź na rosnące wymagania technologiczne. Stają się one coraz większe przede wszystkim ze względu na popularyzację sztucznej inteligencji, przetwarzającej olbrzymie ilości informacji w bardzo krótkim czasie. Poniżej możesz zobaczyć, jak zmieniało się to w przeszłości.

Specyfikacja UFS 5.0 vs UFS 4.0 i starsze wersje – porównanie:

UFS 1.0 – UFS 1.1 UFS 2.0 – UFS 2.2 UFS 3.0 – UFS 3.1 UFS 4.0 – UFS 4.1 UFS 5.0 Rok wydania 2011 2013 2018 2022 (prace trwają) Maks. przepustowość na linię 300 MB/s 600 MB/s 1450 MB/s 2900 MB/s 5800 MB/s Maks. liczba linii 1 2 2 2 2 Maks przepustowość całkowita 300 MB/s 1200 MB/s 2900 MB/s 5800 MB/s 11600 MB/s Realnie osiągalne prędkości odczytu ~290 MB/s ~1160 MB/s ~2320 MB/s ~4640 MB/s ~10800 MB/s Wersja M-PHY 1.0 3.0 4.1 5.0 6.0 Wersja UniPro 1.4 1.6 1.8 2.0 3.0

Poza wyższą wydajnością JEDEC Solid State Technology Association zapowiada także, że UFS 5.0 zaoferuje większą efektywność energetyczną i mniejszą zawodność (dzięki poprawie integralności sygnału), jak również wyższy poziom bezpieczeństwa (za sprawą funkcji Inline Hashing). Do tego konstrukcja będzie uproszczona – to efekt wprowadzenia oddzielnej szyny zasilania, izolującej warstwę fizyczną od podsystemu pamięci.

W przygotowaniu nowego standardu konsorcjum JEDEC Solid State Technology Association współpracuje z MIPI Alliance – głównie w kontekście protokołu M-PHY 6.0 i interfejsu UniPro 3.0. Aktualnie trwają działania związane z oceną wprowadzanych zmian.

UFS 5.0 (źródło: JEDEC/TechPowerUP)

Kiedy pojawi się UFS 5.0 w smartfonach?

Publikacja specyfikacji wciąż jeszcze jest przed nami, no i trzeba pamiętać, że od tego momentu do faktycznej premiery urządzeń, które pozwolą wykorzystać potencjał nowego standardu, też minie trochę czasu.

Aktualnie flagowe smartfony zaczynają działać w oparciu o UFS 4.1, ale na niższych półkach – nierzadko też na średniej – wciąż zastosowanie znajduje pamięć UFS 3.1, a nawet UFS 2.2.