Popularny serwis VOD zniknie z Polski. Zastąpi go inny. Wiemy, kiedy to nastąpi

Serwisy VOD (ang. video on demand, pol. wideo na żądanie) cieszą się ogromną popularnością w Polsce, szczególnie że klienci często mogą dostać dostęp do nich w ramach abonamentu telewizyjnego czy telefonicznego. Już wkrótce oficjalnie do Polski wejdzie nowy, który zastąpi znane i lubiane HBO GO.

Znamy datę premiery HBO Max w Polsce. Zastąpi serwis VOD o nazwie HBO GO

HBO Polska już na początku września 2021 roku oficjalnie poinformowało, że HBO Max wejdzie do Polski w 2022 roku. Obecny rok ma jednak 12 miesięcy, 52 tygodnie i 365 dni, więc była to mało precyzyjna zapowiedź. Teraz w końcu poznaliśmy już konkretną datę.

22 lutego 2022 roku (22.02.2022) HBO Max oficjalnie wejdzie na słowacki rynek. Serwis Živé.sk jest przekonany, że tego samego dnia usługa zostanie udostępniona w całym regionie, który obejmuje m.in. Polskę. Można zatem zacząć odliczać dni, szczególnie że jest na co czekać.

Portal Živé.sk podaje, że przynajmniej na Słowacji HBO Max zastąpi HBO Go, aczkolwiek można się spodziewać, że podobnie stanie się na wszystkich innych rynkach, na które zostanie wprowadzona nowa usługa, i na których jest już dostępne HBO GO, jak w Polsce.

Jedną z zalet nowego serwisu ma być możliwość oglądania w tym samym czasie na trzech urządzeniach, podczas gdy HBO GO pozwala oglądać jednocześnie tylko na dwóch. Ponadto użytkownicy będą mogli stworzyć do pięciu profili, a także pobierać filmy, seriale i dokumenty, aby potem móc je obejrzeć offline, tj. bez dostępu do internetu.

Ponadto HBO Max zapewni możliwość oglądania wybranych treści w rozdzielczości 4K – w ich przypadku zalecana prędkość łącza to przynajmniej 30 Mbit/s. Co ważne, bez dodatkowych opłat, podczas gdy opcja ta dostępna jest w tylko najdroższym pakiecie Netflixa (aktualnie za 60 złotych miesięcznie).

Serwis HBO Max będzie dostępny na wielu różnych urządzeniach:

telewizorach (Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung – modele z 2016 roku i nowsze, LG – modele z 2018 roku i nowsze),

komputerach (Chrome OS, MacOS, Windows),

konsolach (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One),

smartfonach i tabletach (iPhone, iPad, Android).

Jednym z największych magnesów na klientów będzie możliwość oglądania nowych filmów już po 45 dniach od ich kinowej premiery. Cennik HBO Max nie jest jeszcze znany. Dla przypomnienia, abonament za HBO GO kosztuje obecnie 24,90 złotych miesięcznie (kiedyś było to 19,90 złotych).