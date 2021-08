Ponad 850 tys. klientów UPC będzie mogło za darmo korzystać z „Inteligentnego WiFi”. W nowych ofertach pojawił się też Viaplay

UPC zrobiło swoim klientom niespodziewany, ale jak najbardziej godny pochwalenia prezent – bezpłatnie udostępniło im „Inteligentne WiFi”, które firma określa „przełomową innowacją”. Ponadto zapowiedziano nowe oferty, w skład których wejdzie serwis Viaplay.

UPC udostępnia klientom „Inteligentne WiFi”

Firma doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo ważny dla klientów jest szybki i stabilny dostęp do internetu, szczególnie w ostatnim czasie, gdy cała Polska została zamknięta w domach i musiała uczyć się lub pracować zdalnie – w takich sytuacjach internet po prostu nie może zawieść.

Z siecią można łączyć się zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. Ta druga technologia wykorzystywana jest zdecydowanie częściej, dlatego UPC zdecydowało się udostępnić swoim klientom „Inteligentne WiFi”. Co więcej, według deklaracji firmy, ma ono być „najinteligentniejsze na rynku”.

źródło: Biuro prasowe UPC Polska

„Inteligentne WiFi” to zaawansowane, samouczące się oprogramowanie na modemach ConnectBox i GigaConnectBox, które ma zapewnić stabilne połączenie na wielu urządzeniach jednocześnie, m.in. dzięki reagowaniu w czasie rzeczywistym na ewentualne problemy z internetem. Co ważne, UPC Polska chwali się, że ponad 850 tysięcy klientów otrzymało dostęp do tej innowacji bez dodatkowych opłat.

Przy okazji warto wspomnieć, że wkrótce w ofercie pojawią się UPC WiFi Pods od Plume, czyli bezobsługowe, inteligentne wzmacniacze sygnału WiFi, dzięki którym klient będzie mógł pokryć zasięgiem bezprzewodowego internetu cały dom. Ponadto już teraz ma dostęp do aplikacji UPC Connect, za pośrednictwem której może sprawdzić listę podłączonych do WiFi urządzeń i jakość sygnału.

Serwis Viaplay w nowych ofertach UPC

Oprócz wprowadzenia „Inteligentnego WiFi”, firma zapowiedziała również dołączenie nowego serwisu Viaplay do swoich ofert. Umożliwia on oglądanie m.in. Bundesligi (na wyłączność), UEFA Ligi Europy i UEFA Ligi Konferencji Europy, a w przyszłości również Premiere League (od sezonu 2022) i Formuły 1 (od sezonu 2023).

Korzystanie z Viaplay kosztuje 34 złotych miesięcznie, ale pierwszy miesiąc jest za darmo i można zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. Klienci mogą również wybrać zestaw Viaplay + pakiet Polsat Sport Premium za 39,99 złotych miesięcznie z 12-miesięcznym okresem zobowiązania.

Pełna oferta dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej dostawcy. W wybranych ofertach serwis Viaplay jest udostępniany bez dodatkowych opłat w ramach pakietu.