Redmi Note 11 jest coraz bliżej Europy. Można spodziewać się, że producent oficjalnie wprowadzi go na Stary Kontynent w ciągu najbliższych tygodni. Nie musimy jednak czekać, aż firma poda ceny swojego nowego smartfona, bo właśnie je poznaliśmy. Ile trzeba będzie zapłacić za ten model?

Xiaomi Redmi Note 11 wkrótce w Europie. Znamy cenę

Seria Note 11 zadebiutowała w Chinach w październiku 2021 roku. 13 grudnia do Polski trafił POCO M4 Pro 5G, który jest bardzo podobny do modelu Note 11 5G. Z kolei 6 stycznia 2022 roku do Indii wprowadzono Xiaomi 11i oraz 11i HyperCharge, które są przebrandowanymi smartfonami Note 11 Pro i Note 11 Pro+.

Nadążacie? Już wkrótce w Europie zadebiutuje Redmi Note 11 4G, który został zaprezentowany w Chinach pod koniec listopada 2021 roku. Wersja, która trafi na Stary Kontynent, zostanie jednak wyposażona w procesor Qualcomm Snapdragon 680 (6 nm), zamiast MediaTek Helio G88 (12 nm).

Jak podaje serwis MySmartPrice, smartfon będzie dostępny w Europie w trzech wersjach. Podstawowa z 4 GB RAM (LPDDR4X) i 64 GB pamięci wbudowanej (eMMC 5.1) ma kosztować na Starym Kontynencie 250 euro (równowartość ~1140 złotych). Za wariant z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej producent zażyczy sobie 290 euro (~1320 złotych) a za konfigurację 6 GB/128 GB – 330 euro (~1500 złotych).

Na razie wszystko wskazuje na to, że smartfon będzie się różnił od swojego chińskiego pierwowzoru jedynie procesorem, podczas gdy pozostała specyfikacja techniczna tego modelu nie ulegnie zmianie.

źródło: Xiaomi

Osoby, które zdecydują się kupić Redmi Note 11 4G, otrzymają do dyspozycji m.in.:

6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 45 Hz, 60 Hz lub 90 Hz oraz próbkowania dotyku z częstotliwością 180 Hz,

trzy aparaty na panelu tylnym: 50 Mpix (f/1.8) z funkcją łączenia czterech pikseli w jeden + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 120° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro,

aparat o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0) na przodzie,

czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi,

port podczerwieni,

3,5 mm złącze słuchawkowe,

głośniki stereo,

dual SIM,

akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie można naładować przez port USB-C z mocą 18 W (w zestawie znajdzie się zasilacz o mocy 22,5 W); ponadto smartfon obsługuje ładowanie zwrotne o mocy do 9 W.

Xiaomi Redmi Note 11 4G ma wymiary 161,95×75,53×8,92 mm i waży 181 gramów oraz fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem MIUI 12.5.