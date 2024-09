Kiedy Android 15 trafi do użytkowników? Pojawiła się data

System Android 15 został wydany 3 września 2024 roku, ale wciąż nie jest dostępny dla użytkowników. Kiedy się to zmieni? Pojawiła się możliwa data udostępnienia najnowszej wersji Androida dla właścicieli pierwszych smartfonów.

Kiedy Google udostępni system Android 15? Pojawiła się możliwa data

W tym roku nic nie idzie po naszej myśli. Google zaprezentowało nowe smartfony Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL oraz Pixel 9 Pro Fold już 13 sierpnia 2024 roku, podczas gdy ich premiery spodziewaliśmy się dopiero w październiku br. Z tego też powodu mają one fabrycznie zainstalowany system Android 14. To ewenement, ponieważ nowe Pixele zawsze debiutowały z najnowszym Androidem. OK, Android 14 jeszcze 13 sierpnia wciąż był tym najnowszym, lecz spodziewaliśmy się, że Amerykanie wgrają smartfonom z serii Pixel 9 „Piętnastkę”.

System Android 15 też nie jest udostępniany tak, jak się spodziewaliśmy. 3 września 2024 roku bowiem Google udostępniło Androida 15 i jego kod źródłowy w Android Open Source Project (AOSP), ale nie trafił on jeszcze do właścicieli smartfonów i tabletów. I choć nie jest to ewenementem, bo podobnie było z Androidem 12, to mimo wszystko nie jest to standardowa procedura.

Mało tego – Android 12 trafił do właścicieli wspieranych Pixeli dwa tygodnie później – 19 października 2021 roku. Tymczasem Android 15 został wydany już 16 dni temu i teraz dowiedzieliśmy się, że użytkownicy muszą uzbroić się w jeszcze sporo cierpliwości, gdyż Android 15 zostanie udostępniony posiadaczom Pixeli dopiero 15 października 2024 roku, czyli za blisko miesiąc.

Aktualizację będą mogli pobrać właściciele smartfonów z serii Pixel 6 oraz nowszych modeli. Jednocześnie będzie to ostatnia aktualizacja Androida dla Pixela 6 i Pixela 6 Pro, które w tym przypadku mają zapewnione aktualizacje do października 2024 roku.

Android 15 – jakie nowe funkcje?

Aplikacje, uruchamiane na urządzeniach z najnowszym systemem Google, domyślnie mają wyświetlać się na całym ekranie. Pasek systemowy będzie przezroczysty lub półprzezroczysty i domyślnie zasłoni zawartość, nad którą się znajduje. Android 15 umożliwi też utworzenie prywatnej przestrzeni, gdzie użytkownicy będą mogli przechowywać wybrane aplikacje, jakie chcą ukryć przed osobami postronnymi, które mogłyby zyskać dostęp do ich urządzenia. Dostęp do tej prywatnej przestrzeni będzie zabezpieczony dodatkową autoryzacją.

Urządzenia z Androidem 15 będą mogły również wykryć i powiadomić użytkownika o nagrywaniu zawartości ekranu podczas korzystania z aplikacji, a także zapewnią obsługę pełnej funkcjonalności programów na dodatkowym ekranie, co ma znaczenie w przypadku składanych modeli typu Samsung Galaxy Z Flip.

Ponadto właściciele urządzeń z dużym wyświetlaczem będą mogli zapisać kombinacje aplikacji, używanych w trybie podzielonego ekranu oraz przypiąć pasek zadań, aby móc szybko przełączać się pomiędzy programami, co usprawni wielozadaniowość.