Premiera Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL! Nowe Pixele… bez nowego Androida

Na ten moment z pewnością czekało wielu fanów urządzeń z logo firmy z Mountain View, choć po tak licznych przeciekach, w zasadzie była to czysta formalność. Podczas konferencji Made by Google, światło dzienne oficjalnie ujrzały trzy nowe smartfony marki: Pixel 9, Pixel 9 Pro oraz Pixel 9 Pro XL, które to trafią do sprzedaży w Polsce. Przyjrzyjmy się jednak, czym te trzy wspomniane smartfony się wyróżniają i – co chyba najważniejsze – ile trzeba będzie za nie zapłacić na polskim rynku.

Pixel 9 to sensowny flagowiec w kompaktowej formie

Tak, jak w ostatnich latach, tak też i tym razem, Pixel 9 to przedstawiciel coraz węższej grupy małych flagowców, choć w tym roku nie jest on jedynym małym, flagowym Pixelem, ale do tego jeszcze wrócimy.

I skoro już mówimy o tych wymiarach, to wspomnę, że Pixel 9 mierzy sobie dokładnie 152,8 x 72,0 x 8,5 mm przy wadze wynoszącej 198 g. Warto więc zaznaczyć, że istotnie, mamy do czynienia ze smartfonem o kompaktowych rozmiarach, ale wciąż minimalnie większym i cięższym od najmniejszego Samsunga Galaxy S24 (147 x 70,6 x 7,6 mm, 168 g).

Obudowa jest wykonana z połączenia dwóch tafli szkła Gorilla Victus 2 przedzielonych aluminiową, matową ramą, podczas gdy same plecki są błyszczące. Klienci w tym roku mogą wybierać spośród jednego z czterech kolorów: Obsydian (czarny), Porcelanowy (biały), Seledynowy (zielony) i Peonia (neonowy różowy).

W tej małej obudowie, Google udało się zamknąć ekran Actua OLED o przekątnej wynoszącej 6,3 cala (160 mm) z rozdzielczością 2424 x 1080 pikseli (Full HD+) i częstotliwością odświeżania 60-120 Hz, zatem nie jest to panel LTPO z adaptacyjnym odświeżaniem. Jasność wyświetlacza przy treściach HDR wynosi 1800 nitów, zaś szczytowo do 2700 nitów. Z ekranem zintegrowany jest oczywiście czytnik linii papilarnych.

Sercem całej rodziny Pixeli 9 jest nowy układ Tensor G4, który ma być jeszcze wydajniejszy i bardziej energooszczędny (przekonamy się o tym w testach ;)). Ponownie zastosowano dodatkowy procesor do obsługi zabezpieczeń Titan M2. Pixel 9 został wyposażony w większą ilość RAM, wynoszącą 12 GB (względem 8 GB w poprzedniku), a także 128 GB lub 256 pamięci masowej.

Pixel 9 (fot. materiały prasowe)

Co jednak najzabawniejsze – Pixel 9, 9 Pro i 9 Pro XL debiutują z preinstalowanym systemem Android 14. To pierwsza taka sytuacja od lat, bowiem do tej pory, każdy nowy telefon Google pojawiał się na rynku z nową wersją Androida – tak było w przypadku Pixela 8, Pixela 7, Pixela 6 i mógłbym tak wymienić każdą wcześniejszą generację. Wygląda więc na to, że Google tak bardzo spieszyło się z prezentacją, że po prostu nie wyrobiło się z przygotowaniem Androida 15.

Kwestią otwartą pozostaje zatem, czy wpłynie to na liczbę aktualizacji, które otrzymają smartfony w ramach obiecywanego 7-letniego wsparcia w zakresie aktualizacji systemu i poprawek zabezpieczeń.

Z tyłu smartfona znalazła się wyspa, na której umieszczono dwa aparaty, zatem tak, jak poprzednio. Główne oczko ma rozdzielczość 50 Mpix i przysłonę f/1.68 oraz optyczną stabilizację obrazu – umożliwia on maksymalnie 8-krotne zbliżenie cyfrowe Super Res. Drugi obiektyw to ultraszeroki kąt – ten ma 48 Mpix, przysłonę o wartości f/1.7, pole widzenia 123° i nie zabrakło w nim autofocusu, więc pozwala robić zdjęcia makro.

Całość zasila akumulator o pojemności 4700 mAh ze wsparciem dla 27 W ładowania przewodowego, mającego uzupełnić 55% baterii w 30 minut. Nie zabrakło również obsługi ładowania indukcyjnego Qi 15 W oraz zwrotnego.

Pixel 9 (fot. materiały prasowe)

Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL – mały czy duży? Wybór należy do Ciebie

W tym roku firma Google postanowiła zrobić ukłon w stronę osób, które niekoniecznie lubią smartfony o dużych przekątnych, zwane przez niektórych pieszczotliwie patelniami. Do tej pory bowiem, chcąc kupić Pixela w kompaktowej obudowie, musieliśmy iść na kompromis i kierować swój wzrok ku podstawowemu modelowi, bowiem ten z dopiskiem Pro był znacznie większy gabarytowo.

Nowy Pixel 9 Pro jest dostępny w dwóch rozmiarach – możemy wybrać między Pixelem 9 Pro z ekranem o przekątnej 6,3″, a większym Pixelem 9 Pro XL, mierzącym 6,7″ i przy okazji z większą baterią. Najważniejsze jest tu jednak to, że oba te modele w istotnych elementach specyfikacji, takich jak np. aparat, nie różnią się między sobą.

Względem podstawowej dziewiątki, wyświetlacze smartfonów Pixel 9 Pro i 9 Pro XL są wykonane w technologii LTPO, co oznacza, że oferują adaptacyjną częstotliwość odświeżania w zakresie 1-120 Hz. Ich jasność wynosi do 2000 nitów w przypadku wyświetlania treści w HDR i do 3000 nitów w szczycie. Oprócz jasności, wyższe są też rozdzielczości – w Pixelu 9 Pro jest to 2856 x 1280 pikseli, zaś w 9 Pro XL – 2992 x 1344 pikseli.

Podobnie jak w Pixelu 9, tak też w obu wariantach Pro, motorem napędowym jest procesor Tensor G4 z układem Titan M2. Współpracuje z nim 16 GB RAM, a na dane użytkownika i system przeznaczone jest – zależnie do wariantu – 128 GB, 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej.

Pixel 9 Pro zasilany jest akumulatorem o pojemności 4700 mAh ze wsparciem dla 27 W ładowania przewodowego (do 55% w około 30 minut), natomiast Pixel 9 Pro XL został wyposażony w ogniwo 5060 mAh i oferuje szybsze, bo 37 W ładowanie, pozwalające na uzyskanie 70% naładowania w 30 minut, przy użyciu dedykowanej ładowarki Google 45 W. Oczywiście, musimy ją nabyć osobno.

Pixel 9 Pro (fot. materiały prasowe)

Jak na modele Pro przystało, względem swojego tańszego brata wyróżniają się możliwościami fotograficznymi. I, o ile obiektywy główny i ultraszerokokątny w swojej specyfikacji wypadają podobnie, co w Pixelu 9 i najpewniej mamy tu do czynienia z takimi samymi sensorami (50 Mpix, f/1.68 z OIS + 48 Mpix, 123°, f/1.7 z autofocusem do makro), to pojawiło się tu jeszcze trzecie oczko.

Pixel 9 Pro oraz 9 Pro XL zostały wyposażone w peryskopowy teleobiektyw. Ma on rozdzielczość wynoszącą 48 Mpix, wartość przysłony f/2.8 i oferuje 5x zbliżenie optyczne oraz maksymalnie 30-krotne cyfrowe. Nie brakuje mu także optycznej stabilizacji obrazu.

Wszystkie trzy modele mogą pochwalić się kompletnym zapleczem komunikacyjnym, na które składa się między innymi WiFi 7, 5G sub-6 GHz z obsługą dualSIM (nanoSIM + eSIM), Bluetooth 5.3, GPS i NFC. Nie mogło również zabraknąć głośników stereo.

I tutaj ważna informacja, bowiem przy zakupie Pixela 9 Pro i 9 Pro XL klienci zyskują bezpłatny, roczny dostęp do pakietu Google One AI Premium, na który składają się zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji Gemini Advanced i 2 TB przestrzeni na Dysku Google. Pakiet ten regularnie kosztuje 97,99 złotych miesięcznie.

Dla modeli Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL, Google przygotowało cztery warianty kolorystyczne, nieco inne od tych w podstawowym wariancie – Obsydian i Porcelanowy, czyli zbieżne z dziewiątką, a także Zielonoszary oraz Różowy kwarc.

Niezależnie od tego, o którym z trzech modeli mówimy, podobnie jak w Pixelu 8a, znalazły się tu funkcje sztucznej inteligencji Google AI. Wśród nich między innymi szybkie wyszukiwanie Circle to Search, Magiczny edytor zdjęć, Magiczna gumka, Najlepsze ujęcie i wiele innych rzeczy związanych z fotografią i wideo. Nie zabrakło też Gemini z funkcjonalnościami AI, przy czym na modelach Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro można będzie korzystać z Gemini Live, pozwalającego na bardziej naturalne interakcje z asystentem.

Pojawiła się nowa aplikacja Pixel Studio do generowania obrazów z użyciem autorskiego modelu AI Google – Imagen 3, który przekształca komendę tekstową w grafikę. Oprócz tego, Zrzuty ekranu na Pixelu to kolejna nowa apka, dostępna wyłącznie na Pixelach 9, pozwalająca porządkować i wyszukiwać ważne informacje ze screenshotów. Z kolei aplikacja pogody zyskała odświeżony wygląd.

Pixel 9 Pro i 9 Pro XL (fot. materiały prasowe)

Specyfikacja techniczna wszystkich modeli Pixel 9

Dla uporządkowania wszystkich danych, których jest naprawdę sporo, poniżej tabela z podsumowaniem i porównaniem specyfikacji każdego z trzech modeli:

Model Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Ekran 6,3″ (160 mm) Actua OLED, 2424 x 1080 pikseli, 422 ppi, 60-120 Hz, jasność do 1800 nitów (HDR), do 2700 nitów (szczytowa) 6,3″ (161 mm) Super Actua OLED LTPO, 2856 x 1280 pikseli, 495 ppi, 1-120 Hz, jasność do 2000 nitów (HDR), do 3000 nitów (szczytowa) 6,7″ (171 mm) Super Actua OLED LTPO, 2992 x 1344 pikseli, 486 ppi, 1-120 Hz, jasność do 2000 nitów (HDR), do 3000 nitów (szczytowa) Procesor Google Tensor G4 z układem Titan M2 Google Tensor G4 z układem Titan M2 Google Tensor G4 z układem Titan M2 RAM 12 GB 16 GB 16 GB Pamięć wewnętrzna 128 GB / 256 GB 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB System Android 14, 7 lat wsparcia Android 14, 7 lat wsparcia Android 14, 7 lat wsparcia Aparat główny 50 Mpix (Octa PD, f/1.68, 1/1.31″, OIS, maks. 8x Super Res Zoom) + ultraszerokokątny 48 Mpix (Quad PD, 123°, f/1.7, AF, makro) główny 50 Mpix (Octa PD, f/1.68, 1/1.31″, OIS) + ultraszerokokątny 48 Mpix (Quad PD, 123°, f/1.7, AF, makro) + teleobiektyw 48 Mpix (5x optyczny, maks. 30x, f/2.8, OIS) główny 50 Mpix (Octa PD, f/1.68, 1/1.31″, OIS) + ultraszerokokątny 48 Mpix (Quad PD, 123°, f/1.7, AF, makro) + teleobiektyw 48 Mpix (5x optyczny, maks. 30x, f/2.8, OIS) Kamerka selfie 10,5 Mpix (Dual PD, AF, 95°, f/2.2) 42 Mpix (Dual PD, AF, 103°, f/2.2) 42 Mpix (Dual PD, AF, 103°, f/2.2) Łączność WiFi 7 (802.11be), 5G sub-6 GHz, dual SIM (nanoSIM + eSIM), Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC WiFi 7 (802.11be), 5G sub-6 GHz, dual SIM (nanoSIM + eSIM), Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC WiFi 7 (802.11be), 5G sub-6 GHz, dual SIM (nanoSIM + eSIM), Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC Bateria 4700 mAh, ładowanie przewodowe 27 W + indukcyjne 15 W + zwrotne 4700 mAh, ładowanie przewodowe 27 W + indukcyjne 21 W + zwrotne 5060 mAh, ładowanie 37 W + indukcyjne 23 W + zwrotne Obudowa Gorilla Glass Victus 2, błyszczące plecki, aluminiowa matowa rama Gorilla Glass Victus 2, matowe plecki, aluminiowa połyskująca rama Gorilla Glass Victus 2, matowe plecki, aluminiowa połyskująca rama Kolory Obsydian (czarny), Porcelanowy (biały), Seledynowy (zielony) i Peonia (różowy) Obsydian (czarny), Porcelanowy (biały), Zielonoszary, Różowy kwarc Obsydian (czarny), Porcelanowy (biały), Zielonoszary, Różowy kwarc Wymiary i waga 152,8 x 72,0 x 8,5 mm, 198 g 152,8 x 72,0 x 8,5 mm, 199 g 162,8 x 76,6 x 8,5 mm, 221 g Wodoodporność IP68 IP68 IP68

Jak więc widzimy, i o czym już wspominałem chwilę wcześniej, Pixele 9 Pro i 9 Pro XL są ze sobą zbieżne w przeważającej większości kluczowych parametrów, w tym specyfikacji aparatów. Jedynymi różnicami są wymiary i waga, przekątna oraz rozdzielczość wyświetlacza, a także wielkość baterii i moc ładowania.

Jeśli zaś chodzi o rozbieżności między podstawowym Pixelem 9, a wariantem z dopiskiem Pro, te między innymi sprowadzają się do innego wykończenia obudowy (matowe plecki i błyszcząca rama w modelu Pro, w podstawowym na odwrót). Oprócz tego, w Pixelu 9 Pro mamy obecność LTPO, czyli adaptacyjnego odświeżania ekranu, wyższą rozdzielczość i jasność, 16 GB RAM względem 12 GB oraz trzeci obiektyw telefoto.

Ceny i dostępność Pixeli 9 w Polsce, przedsprzedaż

Część z Was może zadać sobie pytanie: no dobrze, ale gdzie jest Pixel 9 Pro Fold? I tu mam smutną informację, bowiem niestety, nowy Fold nie będzie oficjalnie dostępny na naszym rynku. Zatem, jeśli ktoś nastawiał się na jego zakup, będzie musiał, niczym za starych czasów sprzed oficjalnej dystrybucji, sprowadzić go z zagranicy.

Jeśli chodzi o ceny smartfonów, te prezentują się następująco:

Pixel 9: 12/128 GB: 4049 złotych, 12/256 GB: 4499 złotych

Pixel 9 Pro: 16/128 GB: 4949 złotych, 16/256 GB: 5349 złotych, 16/512 GB: 5949 złotych, 16/1 TB: 7349 złotych

Pixel 9 Pro XL: 16/128 GB: 5399 złotych, 16/256 GB: 5799 złotych, 16/512 GB: 6399 złotych, 16/1 TB: 7599 złotych



Wszystkie premierowe urządzenia (poza składakiem oczywiście), w tym zegarki Pixel Watch 3 i słuchawki Pixel Buds Pro 2, będą oficjalnie dostępne na polskiej stronie Google Store i w Media Expert (a telefony również w Play).

Przedsprzedaż smartfonów rusza już dzisiaj, przy czym Pixel 9 i Pixel 9 Pro XL pojawią się w regularnej sprzedaży 22 sierpnia, natomiast Pixel 9 Pro nieco później, bo we wrześniu (konkretna data jednak nie padła), wraz z pozostałymi nowościami.

W ramach promocji przedsprzedażowej, Google Store oferuje możliwość kupienia smartfona Pixel 9 z pamięcią 2x większą w niższej cenie, np. 256 GB w cenie 128 GB i zwrot do 1080 złotych (kwota zależna od wybranego modelu) w formie środków na ponowne zakupy w Google Store. Oferta ta obowiązuje do 5 września.

Z kolei w Media Expert (to link afiliacyjny, korzystając z niego wspieracie naszą działalność), również otrzymujemy 2x większą pamięć, ale oprócz tego oferuje program odkupu starego urządzenia z bonusem wynoszącym 650 złotych w przypadku Pixela 9 i 850 złotych przy zakupie modeli Pixel 9 Pro lub 9 Pro XL. Więcej informacji o ofercie przedsprzedażowej znajdziecie w naszym osobnym wpisie.