PlayStation dla boomera, będzie klasycznie i nowocześnie

Sony postanowiło znowu puścić oczko w stronę boomerów. Jeżeli należysz do tego grona, to zapewne ucieszysz się z informacji, że firma świętuje 30. urodziny, wypuszczając odświeżoną, wyjątkową kolekcję konsol oraz peryferiów. Od kiedy będzie można je kupić?

Sony zaprezentowało jubileuszowe PlayStation 5 (Pro)

3 grudnia 1994 roku na rynku zadebiutowało PlayStation, znane również jako PSX, czyli 32-bitowa konsola do gier zaprojektowana przez Kena Kutaragiego. Urządzenie miało wydajność obliczeniową CPU na poziomie około 30 Mips, przepustowość szyny 132 MB/s i 2 MB RAM oraz 1 MB VRAM. Od tej wiekopomnej chwili minęło już prawie 30 lat, a gracze od tego czasu dostali kolejne generacje konsol, jak PS2, PS3, PS4 i wreszcie PS5.

Za niespełna 3 miesiące PlayStation będzie świętować więc równe 30 lat. Z tej okazji firma zapowiedziała właśnie jubileuszową kolekcję konsol i peryferiów. Po zaanonsowaniu PlayStation 5 Pro Sony nie zamierza spoczywać na laurach. Tydzień temu pisaliśmy o najnowszej aktualizacji dla PlayStation 5, a teraz korporacja postanowiła zaprezentować nowe wersje istniejących już urządzeń. Na pierwszy ogień idą PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Pro, które będzie można kupić w takiej wersji kolorystycznej:

PS5 Pro przód PS5 przód PS5 Pro bok PS5 bok PS5 Pro zestaw PS5 przód i kontroler Tak wygląda jubileszuowa wersja PS5 i PS5 Pro (źródło: PlayStation)

Nowe wersje PS5 Pro i PS5 mają oddać hołd 30-letniej historii konsol Sony i nawiązują do kultowego designu PlayStation. Co znajdzie się w zestawie jubileuszowym? W przypadku PlayStation 5 Pro, oprócz konsoli z dyskiem SSD o pojemności 2 TB, gracze otrzymają DualSense, DualSense Edge, stację ładującą, stojak pionowy oraz etui na napęd. Sony nie zapomniało również o kolekcjonerach, ponieważ oprócz użytecznych rzeczy dostaną oni też te stworzone typowo dla fanów:

obudowa złącza kabla w stylu oryginalnego kontrolera PlayStation,

cztery opaski kablowe PlayStation Shapes,

naklejka PlayStation,

plakat PlayStation z limitowanej edycji (1 z 30 możliwych wzorów),

spinacz PlayStation.

Dodatki do limitowanej edycji PS5 i PS5 Pro (źródło: PlayStation)

Z kolei zestaw PS5 różni się tym, że ma dysk SSD o pojemności „tylko” 1 TB i nie ma w nim kontrolera DualSense Edge. Warto tutaj nadmienić, że konsola jest sprzedawana w wersji „Digital”, a to oznacza, że nie ma ona zamontowanego napędu. W naszym kraju usługa PlayStation Direct nie jest dostępna, a to oznacza, że nie będziemy mogli zamówić tych konsol bezpośrednio od producenta, ale można je będzie dostać u sprzedawców detalicznych od 26 września 2024 roku (PS5 Pro) i 10 października (PS5). Cena? Na ten moment nieznana…

Konsole to nie wszystko. Nowe wersje padów do PS5

Sony postanowiło jednak pójść o krok dalej i stwierdziło, że same konsole to za mało. W pakiecie z PS5 lub PS5 Pro są odświeżone wersje kolorystyczne kontrolerów DualSense i DualSense Edge (widoczne na zdjęciach u góry). Będzie można zamówić je osobno i moim zdaniem prezentują się co najmniej świetnie. Niestety, ale na ten moment nie znamy finalnej ceny za pady.

Tak prezentuje się jubileuszowy PS Portal (źródło: PlayStation)

Podobnie jest w przypadku PlayStation Portal, które również otrzymało nową wersję kolorystyczną. Nie wiemy jednak, w jakiej cenie będzie dostępne. Kolekcja PlayStation 30th Anniversary zostanie wydana 21 listopada 2024 roku. Łącznie będzie dostępnych 12300 sztuk konsoli PlayStation 5 Pro. Co ciekawe, Sony nie podało, ile ma zamiar przygotować sztuk kontrolerów czy PS Portal.

Niemniej producent PlayStation uderzył w taką nostalgię graczy, że można być pewnym, iż po odpaleniu preorderów rozejdą się one jak świeże bułeczki.