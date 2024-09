Premiera kamery sportowej DJI Osmo Action 5 Pro

Na polskim rynku pojawiła się właśnie nowa kamera dedykowana sportowcom. DJI Osmo Action 5 Pro cechuje wytrzymałość i solidna konstrukcja. Urządzenie ma sprawdzić się w najbardziej ekstremalnych warunkach. Co oferuje?

Premiera DJI Osmo Action 5 Pro – specyfikacja

Kamera DJI Osmo Action 5 Pro zadebiutowała na polskim rynku. Zajęła miejsce w portfolio producenta zaraz obok modelu Osmo Action 4, zaprezentowanego w sierpniu 2024 roku.

Nowość została wyposażona w 1/1,3-calową matrycę, która pozwoli na nagrywanie wyrazistych filmów w rozdzielczości 4K/60FPS. Sprzęt pozwala też na wykonywanie zdjęć w rozdzielczości 40 Mpix. Użytkownik zyskuje dostęp do 32-krotnego zwolnienia tempa filmu. Wodoodporna konstrukcja pozwoli na rejestrowanie chwil na głębokości do 20 metrów bez konieczności zaopatrywania się w dodatkowe akcesoria.

Poza tym Osmo Action 5 Pro korzysta z 13,5-stopniowego zakresu dynamicznego, przysłony f/2.8 oraz trybów 10-bit D-Log M i 10-bit HLG, dzięki którym postprodukcja nagrań będzie łatwiejsza i dokładniejsza. W przypadku tej kamery zaproponowano kąt widzenia 155°. Akumulator zyskał 1950 mAh pojemności, co sprawia, że kamera może pracować nawet do czterech godzin, a w 20-stopniowym mrozie ponad 3,5 godziny. Gdy się rozładuje, wystarczy około 15 minut ładowania, by móc tworzyć nagrania przez kolejne dwie godziny.

DJI Osmo Action 5 Pro (źródło: DJI)

Osmo Action 5 Pro została wyposażona w dwa ekrany wykonane w technologii OLED, cechujące się wysoką jasnością. Wyświetlacz zwieńczono szkłem hartowanym, zapewniającym trwałość i wytrzymałość. Dodatkowo producent zastosował też powłokę antifingerprint (AF), dzięki czemu wyświetlacze są zabezpieczone przed uporczywymi odciskami palców. Nowość obsługuje 47 GB pamięci wewnętrznej i oferuje przesyłanie plików przez sieć Wi-Fi 6.0.18 z prędkością maksymalną 80 MB/s.

Kamera Osmo Action 5 Pro – funkcjonalność i technologie

Osmo Action 5 Pro oferuje funkcję SuperNight, wykorzystującą algorytmy redukcji szumów AI. Dzięki nim nagrywane wideo utrzymują wysoką jakość, nawet w kiepskich warunkach oświetleniowych.

Nowa kamera otrzymała też dostęp do licznych technologii wspomagających stabilizację obrazu. Producent wśród nich wspomniał o eliminującej drgania opcji Rocksteady 3.0, a także o HorizonSteady, odpowiedzialnej za korygowanie nachyleń w 360°.

Na pokładzie pojawiła się też funkcja Always On Display, dzięki której użytkownik może w szybki sposób sprawdzić czas i parametry nagrywania. Sprzęt obsługuje również tryb śledzenia obiektów – Subject Tracking – utrzymując wybrane obiekty w samym centrum kadru.

Urządzenie łączy się z aplikacją DJI Mimo, gdzie możliwe jest łatwe zmontowanie filmów, skorzystanie z szablonów i udostępnianie wideo w mediach społecznościowych. A wszystko to bez konieczności pobierania na smartfon opracowanego materiału.

8.8 Ocena

Kamera DJI Osmo Action 5 Pro – cena i dostępność w Polsce

Nowa kamera chińskiej marki trafiła już do sprzedaży na terenie naszego kraju i jest dostępna w dwóch wariantach. Zestaw Osmo Action 5 Pro Standard Combo został wyceniony na 1799 złotych i obejmuje kamerę oraz podstawowe wyposażenie, czyli jeden akumulator, ramkę ochronną, ładowarkę, uchwyt magnetyczny i mocowanie. Drugi zaś – Adventure Combo – wyceniono na 2249 złotych. Zestaw ten oferuje to samo co Standard Combo wraz z dwoma zapasowymi akumulatorami, etui do ładowania oraz 1,5-metrowym wysięgnikiem teleskopowym.

Producent proponuje też dodatkowe akcesoria, takie jak uchwyt do ładowania, pilot Bluetooth, uchwyty, adaptery, mocowania oraz dodatkową obudowę wodoodporną, dzięki której można nurkować z kamerą na głębokości do 60 metrów.