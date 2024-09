Pamiętasz jeszcze Snapchat? Przejdzie metamorfozę

Snapchat swój złoty okres ma już dawno za sobą, lecz wciąż korzysta z niego wielu użytkowników. Jego twórcy nie zamierzają zamknąć swojej platformy – wręcz przeciwnie, nieustannie ją rozwijają. Zapowiedzieli, że przejdzie znaczącą metamorfozę.

Nowy i prosty Snapchat

Snapchat, jak każda aplikacja i platforma społecznościowa, sukcesywnie wzbogacał się o kolejne nowości, przez co niektórzy mogli zacząć odnosić wrażenie, że twórcy Snapchata zapomnieli o jego pierwotnych założeniach. Postanowiono więc wrócić do korzeni i stworzyć nowego i prostego Snapchata. Skupiono się w nim głównie na komunikacji ze znajomymi, korzystaniu z aparatu oraz oglądaniu Snapów od znajomych i szerszego grona społeczności, w tym twórców i wydawców.

Po uruchomieniu aplikacji od razu włączy się aparat, dzięki czemu użytkownicy będą mogli natychmiast nagrać i udostępnić wideo. Czat znajduje się po lewej stronie, a na samej jego górze listy Stories. Na dole umieszczono z kolei skrót do Snap Map. Z prawej strony zaś zlokalizowano nową sekcję, łączącą wideo ze Stories i Polecanych.

W tej ostatniej wykorzystywany jest pierwszy ujednolicony system rekomendacji Snap Inc., który priorytetowo traktuje wideo od znajomych. Rekomendacje natomiast bazują na tym, co użytkownik najczęściej udostępnia swojej społeczności i trendach, jakie panują w ich kręgach oraz najchętniej oglądanych filmach.

Aktualnie nowy i prosty Snapchat jest na etapie testów. Twórcy nie podali szczegółów na ich temat ani nie zadeklarowali, kiedy odmieniona platforma może zostać udostępniona wszystkim użytkownikom. Zapewne przyszłość tej metamorfozy będzie zależała od wyników prowadzonych obecnie testów.

Teraz Snapchat wzbogaca się o kolejne nowości

Użytkownicy już teraz natomiast mogą korzystać z nowych Nakładek AI i oglądać Memories na pełnym ekranie oraz wyświetlać kolaże i mashapy swoich ulubionych treści. Ponadto subskrybenci Snapchat+ będą mogli skorzystać z pomocy sztucznej inteligencji przy tworzeniu napisów i Nakładek do Memories, a także udostępnić nowe Snapy AI.

Ich podstawą jest nowa funkcja o nazwie Moje selfie – po przesłaniu kilku selfie sztuczna inteligencja wygeneruje różne obrazy z użytkownikiem. Istnieje też możliwość stworzenie grafik, na których znajduje się więcej osób, pod warunkiem, że wyrażą one na to zgodę.

Sztuczną inteligencję na Snapchacie wykorzystuje również chatbot My AI, który od teraz rozpoznaje znaki parkingowe, przetłumaczy menu z obcego języka i rozpozna unikalne rośliny na Snapach. Ponadto na czacie pojawi się informacja o strefie czasowej, w której znajduje się użytkownik, co może się przydać w sytuacjach, gdy komunikują się ze sobą osoby z różnych części świata.

Pozytywnie na komunikację wpłyną też ulepszone rozmowy wideo HD i Snap Mail, czyli możliwość pozostawienia Snapa, gdy ktoś nie odbierze połączenia. Dodatkowo dodane zostały nowe akcesoria dla Bitmoji – Crocsy w snapowej żółci, a wkrótce pojawią się również torby (jako efekt współpracy z Pradą i Miu Miu).

Nowości na Snapchacie dla twórców

Snapchat jest wykorzystywany również przez twórców. I to coraz częściej, ponieważ w ciągu ostatniego roku liczba aktywnych twórców wzrosła ponad trzykrotnie. Zdecydowano się ułatwić im przełączanie się pomiędzy kontem prywatnym i publicznym – umożliwi im to nowy, uproszczony wygląd profilu (ustawienia prywatności dla osób w wieku 16 i 17 lat są automatycznie ustawione na najwyższym poziomie bezpieczeństwa).

Twórcy mogą też przypiąć wybrane Snapy na samej górze publicznego profilu i skorzystać z szablonów, które ułatwią tworzenie nowych materiałów (każdy z nich jest wzbogacony muzyką, zarówno najbardziej znanych, jak i mniej popularnych artystów). Snap Inc. umożliwi również twórcom przekształcanie odpowiedzi i cytatów użytkowników w odpowiedzi fotograficzne i wideo.

Nowe funkcje Lens Studio i GenAI Suite w Snapchat

Wybrani twórcy mogą w ramach beta testów skorzystać z Easy Lens. Rozwiązanie to wykorzystuje duże modele językowe i umożliwia tworzenie Nakładek w bardzo prosty sposób. Wystarczy wpisać, jaką nakładkę chce się stworzyć. Cały proces może trwać nawet zaledwie kilka minut, choć będzie to zależeć od stopnia zaawansowania projektu i umiejętności twórcy.

Ponadto twórcy będą mogli skorzystać z nowych funkcji GenAI Suite – wygenerować animację za pomocą prostego opisu, dzięki czemu ożyją Bitmoji oraz przekształcić wideo w technikę 3D Gausisian Splatting, co zapewni możliwość renderowania w 3D przedmiotów z rzeczywistego świata i przenoszenia ich do Nakładek. W drugim przypadku wystarczy nakręcić krótkie wideo przedmiotu i przesłać je do Lens Studio, a przedmiot zostanie zrekonstruowany w formie fotorealistycznego obrazu 3D.