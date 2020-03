Nokia zaprezentowała nowe smartfony, w tym pierwszy z modemem 5G

Nokia, podobnie jak wielu innych producentów smartfonów, pierwotnie planowała zaprezentować swoje najnowsze propozycje na targach MWC 2020 w Barcelonie. Wydarzenie jednak odwołano, dlatego marka była zmuszona przełożyć premierę nowych urządzeń i dopiero dziś dowiedzieliśmy się, czym zamierza walczyć o względy klientów w nadchodzących miesiącach.

Nokia 8.3 5G – specyfikacja, cena, dostępność

Producent mocno zaakcentował fakt, że jest to pierwszy na świecie smartfon, który obsłuży aż 12 różnych pasm częstotliwości 5G, od 600 MHz do 3,8 GHz. Sercem Nokii 8.3 5G jest ośmiordzeniowy (8x Kryo 475; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 765G 2,3 GHz z układem graficznym Adreno 620 i zintegrowanym modemem 5G Snapdragon X52.

Na pokładzie Nokii 8.3 5G znajdują się też 6,81-calowy wyświetlacz Full HD+ z technologią PureDisplay i otworem w lewym górnym rogu, poczwórny aparat z główną matrycą 64 Mpix oraz 12 Mpix obiektywem ultra-szerokokątnym, 2 Mpix sensorem do wykrywania głębi i 2 Mpix „oczkiem” do zdjęć makro (moduł sygnowany jest przez markę ZEISS), a także 24 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo. Smartfon oferuje również 3,5 mm złącze słuchawkowe, radio FM, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i akumulator o pojemności 4500 mAh (ładowanie 9 V/2 A przez USB-C). Całość ma wymiary 171,9×78,56×8,99 mm i waży 220 gramów.

Cenę Nokii 8.3 5G w konfiguracji 6 GB/128 GB ustalono na 599 euro/2899 złotych. Smartfon trafi do sprzedaży latem 2020 roku.

Nokia 5.3 – specyfikacja, cena, dostępność

Ten model oferuje 6,55-calowy wyświetlacz o proporcjach 20:9 i rozdzielczości HD+, ośmiordzeniowy (8x Kryo 260; 11 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 665 z układem graficznym Adreno 610, poczwórny aparat główny 13 Mpix (f/1.8) + 5 Mpix z obiektywem ultra-szerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro + 2 Mpix do wykrywania głębi, pojedynczy 8 Mpix (f/2.0) do selfie i rozmów wideo, czytnik linii papilarnych na panelu tylnym, radio FM, akumulator o pojemności 4000 mAh (ładowanie 5 V/2 A; 10 W) oraz port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Sugerowaną cenę Nokii 5.3 w konfiguracji 4 GB/64 GB ustalono na 949 złotych. Smartfon trafi do sprzedaży w kwietniu 2020 roku.

Nokia 1.3 – specyfikacja, cena, dostępność

Ten model oferuje 5,71-calowy wyświetlacz HD+, czterordzeniowy (4x ARM Cortex-A53; 28 nm) procesor Qualcomm 215 1,3 GHz z grafiką Adreno 308, 1 GB RAM, 16 GB pamięci wbudowanej (+ microSD do 400 GB), aparaty 8 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie, wymienny akumulator o pojemności 3000 mAh (ładowanie 5 W przez microUSB), radio FM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Nokia 1.3 pracuje pod kontrolą systemu Android 10 Go Edition. Jest to pierwszy smartfon na rynku z tym systemem i jednocześnie aplikacją Google Camera Go.

Sugerowaną cenę Nokii 1.3 ustalono na 399 złotych. Smartfon trafi do sprzedaży na początku kwietnia 2020 roku.

Bonus: Nokia 5310

Nokia nie byłaby sobą, gdyby nie zaprezentowała przy okazji także klasycznego telefonu komórkowego. Tym razem jest to model Nokia 5310, który powstał na bazie Nokii 5310 Xpress Music. W jego przypadku producent podkreśla przede wszystkim obecność radia FM, odtwarzacza MP3 i dwóch „mocnych” głośników na froncie urządzenia. Urządzenie oferuje do tego 2,4-calowy wyświetlacz, aparat VGA z diodą doświetlającą i wymienną baterię o pojemności 1200 mAh oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Cenę Nokii 5310 ustalono na 199 złotych. Telefon w kolorze czarno-czerwonym trafi do sprzedaży na początku kwietnia 2020 roku.

HMD Connect global data roaming

Przy okazji prezentacji nowych smartfonów i klasycznego telefonu komórkowego, HMD Global zapowiedziało uruchomienie usługi roamingu danych, z której użytkownicy będą mogli korzystać w ponad 120 krajach. Ceny mają się zaczynać już od 9,95 euro (wyższy plan za 5 euro więcej). Do jej obsługi ma służyć dedykowana aplikacja HMD Connect. Na razie ma ona działać w fazie beta – producent powinien wkrótce udostępnić więcej informacji na jej temat i dalej ją rozwijać.

Źródło: Nokia Mobile, Nokia, Nokia, Nokia, Nokia

