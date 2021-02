Nokia 8.3 5G z Androidem 11 tańsza o kilkaset złotych! Czasu jest mało

Nokia 8.3 5G pojawia się w coraz lepszych promocjach. Początkowo smartfon ten był marnie wyceniony, ale kolejne promocje pozwalają go zakupić coraz taniej.

Nokia 8.3 5G zjeżdża ceną coraz niżej

Nokia 8.3 5G jest przykładem smartfona będącego ofiarą niezbyt korzystnej wyceny początkowej. HMD Global na premierę życzyło sobie za niego 2899 złotych (w konfiguracji 6 GB/128 GB). Jak na sprzęt ze średniej półki, to było naprawdę sporo i raczej nikomu nie przyszło do głowy, by wydawać takie kwoty na urządzenie nie roszczące sobie prawa do miana flagowca.

W grudniu ubiegłego roku za wersję z 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane można było zapłacić już znacznie mniej – 2289 złotych. Na tamtą chwilę nie była to jakaś złota okazja, ale przynajmniej zakup Nokii 8.3 5G był wtedy znacznie rozsądniejszy.

Dziś w sklepie Media Expert możemy trafić na promocję, w której Nokia 8.3 5G, zarówno w wersji 6 GB/64 GB, jak i 8 GB/128 GB zakupimy wyraźnie taniej – odpowiednio za 1699 złotych i 1999 złotych.

Ponadto, jeśli zakupimy smartfon przez zakończeniem dnia (2 lutego), to po wpisaniu w koszyku z zamówieniem kodu K-2119, zyskamy kolejne 100 złotych zniżki! Więcej o promocji dowiemy się z poświęconej jej strony.

Nokia 8.3 dostaje Androida 11

Po wielu perturbacjach, Nokia 8.3 5G nareszcie może poszczycić się aktualizacją do nowej wersji Androida. Pierwsi użytkownicy już raportują pojawianie się monitów o dostępnej paczce z systemem, więc kwestią czasu jest, aż smartfony poinformują o takiej możliwości wszystkich posiadaczy.