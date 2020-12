Nokia 5.4 oficjalnie. Kupicie ją po Nowym Roku za mniej niż 1000 złotych

HMD Global postanowiło ukoronować 2020 rok premierą dwóch nowych smartfonów: modeli Nokia C1 Plus oraz Nokia 5.4. Ten ostatni kupicie w Polsce od stycznia 2021 roku za 949 złotych. A co dostaniecie w zamian?

Premiera Nokii 5.4 nie jest dla nas zaskoczeniem – spodziewaliśmy się jej jeszcze w tym miesiącu, ponieważ w ostatnim czasie pojawiło się dość sporo doniesień na temat tego smartfona. Dziś został oficjalnie zaprezentowany i wiemy, co dokładnie zaoferuje i w jakiej cenie.

Specyfikacja Nokia 5.4

Smartfon wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 6,39 cala i rozdzielczości HD+ 1560×720 pikseli (proporcje 19,5:9) z okrągłym otworem w lewym górnym rogu, w którym umieszczono aparat o rozdzielczości 16 Mpix do selfie i rozmów wideo.

Na tyle Nokii 5.4 znajdują się zaś czytnik linii papilarnych oraz cztery aparaty: 48 Mpix, 5 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym, 2 Mpix do zdjęć makro i 2 Mpix do pomiaru głębi. Producent podkreśla, że przy robieniu zdjęć nie występuje opóźnienie migawki i można też nagrywać wideo w 60 klatkach na sekundę z dźwiękiem przestrzennym OZO. Ponadto w module wykorzystano optykę marki ZEISS.

źródło: HMD Global

Obudowa modelu Nokia 5.4 została wykonana z wytrzymałego poliwęglanu – według deklaracji HMD Global, jest ona na tyle mocna, że utrzyma nacisk 10-letniego dziecka, a średnia waga 10-latka to 32 kg. Smartfon będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: niebieskiej i fioletowej.

Jeśli natomiast chodzi o wnętrze, to Nokia 5.4 wśród bebechów ma procesor Qualcomm Snapdragon 662, od 4 GB do 6 GB RAM oraz od 64 GB do 128 GB pamięci na pliki i aplikacje. Naturalnie jest też slot na kartę microSD (o pojemności do 512 GB).

Na wybranych rynkach Nokia 5.4 zaoferuje też moduł NFC (można się spodziewać, że Polska znajdzie się wśród nich). Do tego użytkownicy dostaną do dyspozycji radio FM, dedykowany klawisz do uruchamiania Asystenta Google, Dual SIM (2x nano SIM) i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Po wyjęciu z pudełka Nokia 5.4 pracować będzie pod kontrolą systemu Android 10, ale HMD Global deklaruje, że jest „gotowa na aktualizację do systemu Android 11 i kolejnych”. Za zasilanie smartfona odpowiedzialność weźmie zaś akumulator o pojemności 4000 mAh, ładowany przez port USB-C (z mocą do 10 W).

Nokia 5.4 ma wymiary 160,97×75,99×8,7 mm i waży 180 gramów.

Cena Nokia 5.4 w Polsce, dostępność

Nokia 5.4 będzie dostępna w Polsce od połowy stycznia 2021 roku. Cenę konfiguracji z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej ustalono w kraju nad Wisłą na 949 złotych.