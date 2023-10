Kia EV5 zaoferuje imponujący zasięg. Na jednym ładowaniu z Zakopanego do Gdańska

Jeśli wierzyć danym przedstawionym przez markę Kia, to elektryczna EV5 na jednym ładowaniu przejedzie z Zakopanego do Gdańska. Podejrzewam, że faktyczny zasięg będzie mniejszy, ale i tak powinien on zrobić spore wrażenie na użytkownikach.

Kia EV5 zapowiedziana

Koreańczycy już udowodnili, że potrafią robić świetne samochody, które pod względem napędów i architektury mogą konkurować z Teslą i innymi najlepszymi graczami na rynku. Co więcej, zarówno model EV6, jak i EV9, mogą pochwalić się zdecydowanie interesującym designem. Podejrzewam więc, że każdy miłośnik elektromobilności czeka na kolejne premiery firmy, a w najbliższych latach będzie ich całkiem sporo – w końcu przyszłość ma być wyłącznie elektryczna.

Podczas EV Day w Korei producent zaprezentował trzy nowe samochody elektryczne – EV3, EV4 i EV5. Na początku przyjrzymy się modelowi Kia EV5, bowiem to on jako pierwszy wyjedzie na drogi. Natomiast EV3 i EV4 obecnie pozostają konceptami, aczkolwiek należy oczekiwać, że w niedalekiej przyszłości doczekają się wersji produkcyjnych.

Kia EV5 to elektryczny SUV, który w kwestii designu sporo czerpie z większego modelu EV9. Najpewniej Koreańczycy z wykorzystaniem EV5 będą chcieli powalczyć z Teslą Model Y. Samochód został oparty na platformie E-GMP, którą od początku projektowano wyłącznie z myślą o samochodach elektrycznych. Należy więc oczekiwać całkiem sporej przestrzeni we wnętrzu.

W podstawie otrzymamy silnik elektryczny o mocy 160 kW i akumulator 64 kWh z zasięgiem do 530 km według China Light Duty Vehicle Test Cycle (CLTC). Wyżej w ofercie znajdzie się model zapewniający wysoki zasięg – moc 160 kW, akumulator 88 kWh i aż do 720 km na jednym ładowaniu. Natomiast do osób, które chcą mieć więcej mocy i napęd AWD, skierowany będzie wariant oferujący łącznie 230 kW z dwóch silników elektrycznych, akumulator 88 kWh i zasięg do 650 km. Producent podał też czas ładowania, aczkolwiek w dość nietypowym przedziale – energię w akumulatorze od 30 do 80% uzupełnimy w 27 minut.

Kia zaznacza, że powyższe dane dotyczą wersji na Chiny. Na innych rynkach możemy otrzymać inne wartości. Przykładowo klienci w Korei dostaną mniejsze akumulatory – 58 i 81 kWh. Moc w słabszych wersjach pozostanie prawdopodobnie na poziomie 160 kW, a wariant AWD zapewni 225 kW. Warto jednak mieć na uwadze, że są to wstępne dane i mogą jeszcze ulec niewielkim korektom. Oczywiście EV5 zadebiutuje też w Europie, ale na bardziej szczegółowe informacje musimy jeszcze poczekać.

Na pokładzie znajdą się rozbudowane systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. We wnętrzu Kia zastosuje aż trzy ekrany – 12,3-calowe cyfrowe zegary, 12,3-calowy ekran centralny i 5-calowy panel klimatyzacji. Nie zabraknie obsługi Android Auto i Apple CarPlay, a także aktualizacji oprogramowania dostarczanych w formie OTA. Dowiedzieliśmy się, że Kia EV5 w przyszłym roku trafi do sprzedaży w Chinach i Korei, a w 2025 roku pojawi się w Europie.

Kia EV3 i EV4 – koncepcyjne elektryki

Obecnie EV3 i EV4 pozostają na etapie modeli koncepcyjnych. Zapowiadają one jednak dwa nowe elektryki, które w niedalekiej przyszłości dołączą do oferty producenta. Otrzymamy kompaktowego SUV-a i liftbacka. Kia nie wspomniała nic o osiągach czy pojemności akumulatorów, a zamiast tego pochwaliła się ekologicznymi materiałami we wnętrzu. Co więcej, firma wspomniała, że EV4 wykorzystuje naturalne barwienie lakieru korzeniem marzanny i łupinami orzecha włoskiego, które zapewniają wyjątkową

tonację barw.

EV3 EV3 EV4 EV4 (fot. Kia)

W założeniach wspomniane materiały i już podjęte inicjatywy mają przełożyć się na redukcję emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w całej działalności do 2045 roku. Pozostaje więc trzymać kciuki za ten ambitny plan marki Kia.