Poznaliśmy Boomerskie Słowo Roku 2023! To był Wasz typ?

W tym roku po raz kolejny wybieraliśmy Boomerskie Słowo Roku. Zgodnie z zapowiedziami, dziś poznaliśmy wyniki tegorocznego plebiscytu. Które słowo wygrało?

Boomerskie Słowo Roku 2023 – wyniki plebiscytu

Plebiscyt na Boomerskie Słowo Roku zorganizował po raz kolejny Piotr Iskra, właściciel portalu IskryWiedzy.pl. W zeszłym roku w grupie do 21 lat wygrało sformułowanie żal.pl, a w kategorii wiekowej powyżej 20 lat słowo cepeen, czyli określenie stacji benzynowej. W tym roku przyjmowanie propozycji trwało od 19 do 27 września, natomiast głosowanie na wybrane słowa i sformułowania rozpoczęło się 28 września i zakończyło 12 października br.

Pod głosowanie poddano 21 słów i sformułowań:

klawo, facetka, pannica, prywatka, serwus, proszę ja ciebie, essa, wihajster, boomer, dyskoteka, kaszana, saturator, w dechę, wapniak, git, pekaes, sień, synek, tenteges, wiocha, za moich czasów.

Które z nich wygrało? Boomerskim Słowem Roku 2023 zostało sformułowanie proszę ja ciebie, na które zagłosowało 14,4% osób. Na drugim miejscu znalazła się facetka z 10,87% głosów, natomiast podium zamyka powiedzenie za moich czasów (9,16%). Ponadto zdecydowano się wyróżnić klawo, które zajęło 4. pozycję. Jeśli zatem chcecie zabrzmieć „retro”, to już wiecie, jak mówić ;)

źródło: Iskry Wiedzy

A oto pełne wyniki plebiscytu na Boomerskie Słowo Roku 2023:

proszę ja ciebie – 14,44% facetka – 10,87% za moich czasów – 9,16% klawo – 7,40% wihajster – 6,74% pannica – 6,39% serwus – 4,68% pekaes – 4,38% prywatka – 4,28% git – 4,23% ten teges – 4,18% kaszana – 3,27% sień – 3,07% dyskoteka – 2,67% wiocha – 2,52% synek – 2,42% essa – 2,11% w dechę – 2,11% saturator – 2,01% wapniak – 1,91% boomer – 1,16%

Co zamiast Boomerskiego Słowa Roku?

Przy okazji organizator poprosił o propozycje słowa, które mogłoby zastąpić słowo „Boomerskie”, gdyż jego zdaniem jest ono już mało aktualne. Najczęstszymi propozycjami były:

dziaderskie, wapniackie/wapniakowe/wapniarskie, dziadowe/dziadcze/dziadoskie/dziadowskie, lamerskie, klawe.

Ponadto pojawiły się też takie propozycje, jak starodziadowskie, staropierdzielowskie, milenialskie oraz… grzybowe.

źródło: Iskry Wiedzy

Jednocześnie przy okazji plebiscytu na Boomerskie Słowo Roku 2023 postanowiono zasięgnąć porady, jaki jeszcze inny można by było zorganizować. Głosujący zaproponowali m.in. Dziennikarskie Słowo Roku, Dzban roku, Korpo słowo roku, Najbardziej boomerski przedmiot, Najbardziej kultowy cytat z polskiej komedii, Najbardziej polskie słowo, Ponglishowe słowo roku, Rzeczy, które kiedyś to były, a teraz to ich nie ma, Najbardziej żenujące skróty (jak np.: wgl nwm ocb tb) i Ulubiony środek przeciwbólowy.