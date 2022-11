Najnowsze karty graficzne AMD Radeon zaskakują pod każdym względem

Właśnie zakończyła się kolejna, ogromna konferencja AMD w tym roku. Zdecydowanie jedną z najgłośniejszych premier były najnowsze procesory Ryzen 7000 i platforma AM5, jednak do nich dołączają świeżutkie karty graficzne. Co oferują i ile kosztują układy z serii Radeon 7000? Zmian jest naprawdę dużo.

Chiplety trafiają do kart graficznych RDNA 3

Technologia chipletów trafiła już do procesorów AMD Ryzen – m.in. w niezwykle wydajnym w grach komputerowych Ryzenie 7 5800X3D, który otrzymał dodatkowe chiplety zapewniające ogromną ilość klatek na sekundę w grach, za sprawą pamięci 3D V-Cache. Technologia ma bezpośredni wpływ na wydajność, zatem AMD postanowiło wprowadzić ją do kart graficznych RDNA 3.

Procesory graficzne będą złożone z kilku elementów – z płytek GCD (Graphic Compute Die), wykonanym w 5-nm procesie litograficznym, gdzie znajdą się wszystkie rdzenie obliczeniowe, ray tracing itd., natomiast obok tego znajdą się płytki MCD z pamięcią Cache (maksymalnie 96 MB), wykonane w 6-nm procesie technologicznym.

Nowa architektura ma zapewnić o 54% większą wydajność na wat w porównaniu do RDNA 2.0. Z większych zmian mamy nowe akceleratory AI, które oczywiście pozytywnie wpłyną na obliczenia sztucznej inteligencji, a także rdzenie 2. generacji RT, oferujące nawet o 50% wyższą wydajność.

Ponadto karty AMD Radeon 7000 otrzymają nowy silnik Radiance Display Engine, który z pomocą DisplayPort 2.1 obsłuży wyświetlacze o rozdzielczości 8K, odświeżane w 165 Hz, a także 4K przy 480 Hz oraz 900 Hz (!!) w rozdzielczości 1440p. Z pewnością jest to przyszłościowa technologia – pierwsze monitory z DP 2.1 mają trafiać na rynek już w 2023 roku.

Karty graficzne Radeon RX 7900 XTX i RX 7900 XT zaskakują

Najpotężniejszą kartą graficzną RDNA 3 jest AMD Radeon RX 7900 XTX, który oferuje naprawdę potężną specyfikację. Procesor graficzny ma na pokładzie łącznie 96 jednostek CU, rozpędza się do częstotliwości 2,3 GHz w grach, a do dyspozycji jest także 24 GB pamięci wideo GDDR6 na 384-bitowej szynie oraz TBP na poziomie 355 W – jest bardzo energooszczędnie.

Karta wspiera dekodowanie i kodowanie AV1. Wydajność jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie – znacznie przewyższa flagowy model RDNA. Zresztą sami zobaczcie wykresy:

RX 7900 XT będzie nieco ograniczonym wariantem wyżej wspomnianej karty. Ma bowiem 84 jednostki CU, procesor graficzny rozpędza się w grach do 2 GHz, a i nie zapomniano o 20 GB pamięci wideo GDDR6 na 320-bitowej szynie, natomiast TBP to tylko 300 W.

Obie karty w wersjach referencyjnych mają zaledwie 2,5 sloty (dla przypomnienia, nowe RTX-y 4000 potrzebują nawet 3,5 slota w obudowie), a także mają „stare” złącza zasilania 16 pin, a więc nie będzie potrzeby zakupu nowego zasilacza lub obudowy.

No dobrze, ale jak z tą wydajnością – po co komu 900 Hz w 1440p? Przykładowo w e-sportowych tytułach karty zapewniają setki FPS, a co za tym idzie, oczywiście jeszcze wyższą płynność. Teraz tylko czekać na monitory o odpowiednich odświeżaniach. Co ciekawe, karty graficzne z technologią FSR w rozdzielczości 8K uciągną bardziej wymagające tytuły – takie jak Assassin’s Creed Valhalla, czy Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Karta zda egzamin nawet w rozdzielczości 4K przy włączonej technologii ray tracingu – przykładowo w Dying Light 2 Stay Human czy Cyberpunk 2077.

Karty graficzne AMD Radeon RX 7900 XTX i RX 7900 XT trafią do sprzedaży już w następnym miesiącu – 13 grudnia 2022 roku. Bardziej zaawansowany model został wyceniony na 999 dolarów (równowartość ~4800 złotych), natomiast wersja z dopiskiem XT będzie kosztowała 899 dolarów (~4300 złotych).

Ceny są bardzo dobre, patrząc na amerykańską wycenę topowego RTX-a 4090, który kosztuje 1599 dolarów. Testy zweryfikują, czy AMD jest w stanie wygrać znacznie niższą ceną.