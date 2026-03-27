Już nie kupisz tego komputera Apple. Nie dlatego, że Cię nie stać

Kiedyś – według obiegowej opinii, która miała wiele wspólnego z realiami – sprzęt amerykańskiego producenta mogli kupić jedynie bardziej majętni klienci w Polsce. Dziś jest on znacznie bardziej dostępny (za sprawą wyższych zarobków i przystępniejszych cen), jednak tego komputera na pewno nie kupisz. Apple po cichu bowiem wycofało go ze sprzedaży.

Ultra drogi komputer Apple wycofany ze sprzedaży. Ostatecznie

Od 2026 roku zmienił się proces kupowania komputera w oficjalnym sklepie internetowym Apple – teraz przypomina on kupowanie iPhone’a czy iPada, ponieważ klienci nie otrzymują już wstępnie skonfigurowanych propozycji, tylko od początku samodzielnie wybierają kolejne elementy wyposażenia urządzenia.

Po cichu jednak z oferty amerykańskiego producenta zniknął komputer Apple Mac Pro z procesorem Apple M2 Ultra, zaprezentowany w 2022 roku. Wayback Machine podaje, że był on jeszcze dostępny 5 marca 2026 roku, lecz wciąż w wydaniu sprzed 3 lat, ponieważ w tak zwanym międzyczasie nie doczekał się żadnej aktualizacji.

I już nie doczeka, gdyż dotychczas dedykowany mu adres apple.com/pl/mac-pro/ przekierowuje na stronę ogólną dla komputerów Mac. Oznacza to definitywny koniec tej serii. Trudno to jednak uznać za niespodziankę, ponieważ już w listopadzie 2025 roku pojawiły się informacje, że komputer Apple Mac Pro nie zostanie odświeżony w 2025, ani w 2026 roku.

Teraz natomiast jest już pewne, że nie doczeka się on następcy także w dalszej przyszłości, skoro amerykański producent całkowicie usunął dedykowaną mu stronę. Ponadto potwierdził portalowi 9to5Mac, że komputer Apple Mac Pro został wycofany i nie ma w planach wprowadzać na rynek nowej generacji.

Najbardziej wymagający klienci mają zatem mniejszy wybór – im przede wszystkim dedykowany jest Mac Studio z procesorem Apple M4 Max lub M3 Ultra, który kosztuje od 9999 złotych. Osoby poszukujące stacjonarnego PC-ta mogą też wybrać komputer Apple Mac Mini z układami Apple M4 i M4 Pro, który kosztuje w sklepie producenta od 2999 złotych.

Komputer Apple Mac Pro został wycofany ze sprzedaży, ale raczej nie zapłaczesz nad tym

Komputer Apple Mac Pro był kierowany do osób, które potrzebują bardzo dużej mocy obliczeniowej i zasobów do pracy – nie stworzono go z myślą o przeciętnych Kowalskich do pracy biurowej czy grania w gry.

Nikt z nich zresztą nie zapłaciłby za komputer do takich celów co najmniej 38999 złotych, bowiem właśnie taką minimum kwotę trzeba było na niego przeznaczyć. Do tego Apple sprzedawało zestaw czterech kółek do Mac Pro za… 4199 złotych (po podwyżce w 2022 roku; od 2020 roku kółka do Maca Pro kosztowały „tylko” 3499 złotych).