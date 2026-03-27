Google ułatwi przesiadkę z ChatGPT na Gemini

Z chatbotami AI jest tak, jak z systemami operacyjnymi – im dłużej korzysta się z jednego, tym trudniej przesiąść się na inny. Google stworzyło jednak narzędzie, dzięki któremu porzucenie ChatGPT (i nie tylko) na rzecz Gemini nie będzie wiązało się z niedogodnościami, jakich mogą obawiać się użytkownicy.

Google ułatwi przesiadkę z ChatGPT (i nie tylko) na Gemini

ChatGPT jest aktualnie – w 2026 roku – najpopularniejszym chatbotem AI. Dzięki funkcjom personalizacji i pamięci może on stać się jeszcze bardziej osobisty, przez co użytkownikom trudno może być przesiąść się na innego chatbota. Google ogłosiło jednak udostępnienie narzędzia, które sprawi, że ten proces będzie „bezbolesny”.

Gemini od teraz umożliwi zaimportowanie (czyli przeniesienie) „wspomnień” (w tym osobistych preferencji) z innych chatbotów AI. Dzięki temu narzędzie od razu będzie dobrze znało użytkownika – na przykład jego zainteresowania czy imiona członków rodziny albo miejsce urodzenia.

Funkcja importowania wspomnień będzie dostępna za pośrednictwem tej strony internetowej oraz w aplikacji Gemini (w Ustawieniach). Użytkownik otrzyma sugerowany prompt, który powinien przesłać aktualnie używanemu chatbotowi AI. Po otrzymaniu odpowiedzi wystarczy przesłać ją w Gemini.

Funkcja importowania informacji z innych chatbotów AI do Gemini (źródło: Google)

Google umożliwi również zaimportowanie całej historii czatów z innych chatbotów AI. W związku z tym (oraz wdrożeniem do Gemini Personal Intelligence w styczniu 2026 roku) nastąpi zmiana nomenklatury w aplikacji – słowo Czaty (pod którym wyświetlane są poprzednie rozmowy) zastąpi Pamięć.

Funkcja importowania historii czatów z innych chatbotów AI do Gemini (źródło: Google)

Google udostępnia funkcję tłumaczenia na żywo na słuchawkach na smartfonach z iOS

W grudniu 2025 roku Tłumacz Google zyskał możliwość korzystania z Gemini, a od teraz użytkownicy będą mogli korzystać z funkcji tłumaczenia na żywo na słuchawkach również na smartfonach z iOS (a nie tylko na Androidzie).

Ponadto rozszerzono dostępność tej funkcji o kolejne kraje, w tym Francję, Hiszpanię, Japonię, Niemcy, Tajlandię, Wielką Brytanię i Włochy (początkowo była dostępna dla mieszkańców Indii, Meksyku i Stanów Zjednoczonych). Co ważne, obsługiwany jest też język polski.

Google udostępniło model Gemini 3.1 Flash Live

Równocześnie gigant z Mountain View wdrożył nowy model głosowy Gemini 3.1 Flash Live, który – jak deklaruje – zapewnia większą dokładność i niższe opóźnienia. Amerykanie zaimplementowali go już m.in. w funkcji Gemini Live i Search Live, która została udostępniona na całym świecie, w tym w Polsce, w marcu 2026 roku.

Aby z niej skorzystać, należy otworzyć aplikację Google na smartfonie z Androidem lub iOS i dotknąć ikonę obok Trybu AI pod paskiem wyszukiwania. Funkcja Search Live pozwala pokazać – za pomocą aparatu w urządzeniu – Gemini coś, o co użytkownik chce zapytać oraz zadawać dodatkowe pytania uzupełniające – wygląda to jak rozmowa z człowiekiem (choć to oczywiście sztuczna inteligencja, która może się mylić – należy o tym pamiętać).

Z tej samej funkcjonalności można korzystać również po uruchomieniu Obiektywu Google – wystarczy wybrać opcję Na żywo, znajdującą się w prawym dolnym rogu.

Google podaje, że w teście ComplexFuncBench Audio model Gemini 3.1 Flash Live osiągnął 90,8%, w Big Bench Audio 70,5% (Thinking Minimal) lub nawet 95,9% (Thinkg High), a w Audio MultiChallenge 36,1% z włączonym myśleniem.

Amerykanie podkreślają też, ze model Gemini 3.1 Flash Live oferuje również lepsze rozumienie tonów, zapewniając bardziej naturalne dialogi, a w Gemini Enterprise for Customer Experience jest skuteczniejszy w rozpoznawaniu niuansów akustycznych, takich jak wysokość dźwięku i tempo (względem 2.5 Flash Native Audio). Ponadto – podobno – lepiej dynamicznie dostosowuje swoją reakcję na wyrażaną przez użytkowników frustrację lub dezorientację.

Z kolei w funkcjach Gemini Live i Search Live model Gemini 3.1 Flash Live zapewnia szybsze odpowiedzi w porównaniu z poprzednim modelem i może śledzić wątek rozmowy dwa razy dłużej, co pozwala przeprowadzić dłuższą rozmowę z chatbotem AI.