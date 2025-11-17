Pamiętasz, że Apple ma taki komputer? Nawet ono samo chce zapomnieć

Nie każdy produkt Apple staje się bestsellerem. Niektóre, pomimo głośnej i szeroko komentowanej premiery, odchodzą w zapomnienie. Tak jest w tym przypadku. I wygląda na to, że nawet sam producent z Cupertino zamierza o nim zapomnieć.

Tarka Komputer Apple Mac Pro prawdopodobnie nie doczeka się następcy

Komputer Apple Mac Pro 3. generacji został zaprezentowany w czerwcu 2019 roku, sześć lat po premierze drugiej generacji w 2013 roku i 13 lat po debiucie pierwszej wersji w 2006 roku. W 2022 roku Apple odświeżyło komputer Mac Pro. Można było zatem spodziewać się wprowadzenia na rynek kolejnej, czwartej już generacji w niedalekiej przyszłości, szczególnie że pojawiały się takie pogłoski.

Mac Pro po aktualizacji w 2022 roku (źródło: Apple)

W swoim ostatnim newsletterze Mark Gurman poinformował jednak, że Apple nie zaprezentuje nowej wersji komputera Mac Pro w 2025 roku. Nie należy spodziewać się też jego premiery w 2026 roku. Ma to być związane z faktem, iż Amerykański gigant przerwał prace nad układem Apple M4 Ultra, którego spodziewano się w tym sprzęcie.

Firma z Cupertino opracowuje natomiast chipset Apple M5 Ultra, jednak on także nie zostanie wykorzystany w nowej generacji komputera Mac Pro. Zamiast tego ma trafić do modelu Mac Studio, który po raz ostatni został zaktualizowany w marcu 2025 roku (dla przypomnienia, pierwszy Mac Studio zadebiutował w 2022 roku).

Choć sam Gurman nie mówi tego wprost, serwis Apple Insider twierdzi, że całkowite zaprzestanie rozwoju komputera Mac Pro nie będzie niespodzianką. Dla większości osób to jednak bez znaczenia, gdyż to sprzęt poza zasięgiem przeciętnego Kowalskiego – w Polsce jego cena w sklepie producenta zaczyna się bowiem od… 38999 złotych.

Zmiany w harmonogramie prezentowania kolejnych iPhone’ów

Od lat Apple prezentowało swoje high-endowe smartfony jesienią, a wiosną modele z serii „SE”. iPhone 16e, którego też zaliczamy do „budżetowców”, zadebiutował w lutym 2025 roku. Te zwyczaje mają jednak zastąpić nowe.

2026 rok przyniesie premierę tylko trzech smartfonów – jesienią Amerykanie zaprezentują iPhone’y 18 Pro i 18 Pro Max oraz model ze składanym ekranem. Dopiero wiosną 2027 roku światło dzienne ujrzy podstawowy iPhone 18 wraz z iPhonem 18e.

Mark Gurman odniósł się też do informacji o opóźnieniu premiery iPhone’a Air 2. generacji. Według niego nie ma mowy o żadnym opóźnieniu, ponieważ smartfon nie miał zadebiutować w przyszłym roku, a dopiero w 2027. Apple pracuje nad nim, skupiając się przede wszystkim na „lepszym procesorze”, którego zastosowanie miałoby przyczynić się do wydłużenia czasu pracy.

W przeszłości pojawiły się też informacje, że iPhone Air 2. generacji zostanie wyposażony w aparat ultraszerokokątny, aczkolwiek Gurman ich nie potwierdza. The Information z kolei doniosło niedawno, że wśród ulepszeń mogą znaleźć się również akumulator o większej pojemności i komora parowa oraz redukcja wagi.

Według Gurmana, w 2027 roku (we wrześniu) mamy spodziewać się także premiery jubileuszowego „iPhone’a 20” z zaoblonym szkłem na przodzie i podekranowym aparatem.