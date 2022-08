Biadolicie nad drożejącym PlayStation 5, a tymczasem Apple podnosi cenę kółek do komputera o 700 złotych

Podczas gdy wszyscy żyją dziś tym, że Sony ogłosiło oficjalne podniesienie cen PlayStation 5, Apple po cichu zmienia etykiety przy i tak już do tej pory absurdalnie wycenionych akcesoriach. Zestaw kółek do Apple Mac Pro właśnie mocno podrożał.

Zgadnijcie, ile trzeba zapłacić za kółka do Maca Pro

Sony musiało poczuć się bardzo pewnie, skoro pozwoliło sobie na podwyższenie ceny za PlayStation 5. Może nawet wierzymy w zapewnienia producenta, że to głównie przez zwiększające się koszty produkcji – wszak wszelkiej maści elektronika rzeczywiście robi się teraz coraz droższa i dostrzegamy to nie tylko w segmencie sprzętu dla graczy. To ogólny trend.

Sęk w tym, że nie da się w ten sposób wytłumaczyć zmian cen, na jakie zdobyło się Apple. Fakt, że „inflacja i tak dalej”, ale spójrzcie tylko na to.

Zestaw kółek do Maca Pro (źródło: Apple) Zestaw nóżek do Maca Pro (źródło: Apple)

Kółka do Maca Pro już w momencie pojawienia się w sklepie Apple były nieprzeciętnie drogie. Za zestaw czterech pozbawionych elektroniki i jakichś niezwykłych elementów, producent życzył sobie 3499 złotych. Teraz uwaga: cena tego akcesorium właśnie wzrosła – do 4199 złotych! Oznacza to podwyżkę o kosmiczne 700 złotych na i tak już wariacko wycenionym akcesorium do Maca. W głowie się nie mieści. Ale uwaga, bo to nie wszystko!

Pazerność Apple nie zna granic

Stal nierdzewna musi być nieprzyzwoicie droga, skoro za zestaw nóżek do Maca Pro, Apple wołało od klientów 1499 złotych. Wyobraźcie więc sobie, że podwyżka dotknęła także te elementy! Teraz za cztery nóżki trzeba zapłacić 1799 złotych! Znów mamy zmianę, tym razem o 300 złotych.

Podobne zmiany objęły inne gadżety – na przykład podstawka dla monitora Apple Pro Display XDR do tej pory kosztowała 3799 złotych. Jej cena wzrosła teraz do 4799 złotych.

Wiadomo, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest osłabiająca się złotówka i mocny kurs dolara. Poza tym, zapewne niewielu użytkowników będzie teraz doposażać się w pomniejsze akcesoria do komputera z 2019 roku. Jednak podbicie ceny kawałków metalu o kilka stówek jest aż groteskowe. Świetnie tłumaczy to, dlaczego Apple jest obecnie najbardziej wartościową marką świata. Nie dlatego, że masowo sprzedaje kółka do komputerów w nieprzyzwoitych cenach, tylko dlatego, że zdołało wmówić swoim klientom, że to po prostu jest OK.