Jeszcze więcej imponujących smartfonów. Oto co szykuje Vivo

Rodzina Vivo X300 jest już bardzo duża, ale lada moment może się jeszcze bardziej powiększyć. Nadchodzący smartfon Vivo X300e będzie się prawdopodobnie plasował gdzieś pomiędzy najuboższym Vivo X300 FE a modelem podstawowym i X300s, choć też nie do końca, bo będzie reprezentował nieco inne podejście do designu.

Smartfon Vivo X300e uzupełni rodzinę. Co zaoferuje?

Według przecieku, za którym stoi Digital Chat Station, Vivo X300e zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (bez dopisku Elite) i akumulator o pojemności ~7100 mAh, który będzie można ładować z mocą maksymalnie 90 W.

Z przodu będzie miał 6,59-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1,5K oraz kamerę o rozdzielczości 50 Mpix. Z tyłu natomiast zainstalowane mają zostać trzy oczka: główne 50 Mpix, peryskopowy teleobiektyw 50 Mpix i ultraszerokokątny moduł 8 Mpix. Wszystko to zaś przy grubości poniżej 8 mm.

Vivo X300 FE (źródło: Vivo) Vivo X300 i X300 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl) Vivo X300 Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl) Vivo X300s (fot. VIvo)

Jeśli zaś chodzi o wspomniany we wstępie design, smartfon X300e nie ma mieć ani okrągłej wyspy fotograficznej (jak podstawowy Vivo X300 czy X300s), ani pigułki (jak X300 FE), lecz kwadratową przestrzeń na aparaty, przesuniętą w kierunku prawej krawędzi – tak przynajmniej podaje DCS.

Tak przedstawia się szybkie porównanie serii:

Vivo X300 FE Vivo X300e (nieoficjalna) Vivo X300 Vivo X300s Vivo X300 Pro Vivo X300 Ultra Wyświetlacz 6,31 cala,

OLED,

1,5K 6,59 cala,

OLED,

1,5K 6,31 cala,

OLED,

1,5K 6,78 cala,

OLED,

1,5K 6,78 cala,

OLED,

1,5K 6,82 cala,

OLED,

2K Procesor Snapdragon 8 Gen 5 Snapdragon 8 Gen 5 Dimensity 9500 Dimensity 9500 Dimensity 9500 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Akumulator 6500 mAh,

ładowanie 90 W 7100 mAh,

ładowanie 90 W 6040 mAh,

ładowanie 90 W 7100 mAh,

ładowanie 90 W 6510 mAh,

ładowanie 90 W 6600 mAh,

ładowanie 100 W Aparat z przodu 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix Aparaty z tyłu – 50 Mpix (główny),

– 50 Mpix (teleobiektyw),

– 8 Mpix (ultraszerokokątny) – 50 Mpix (główny),

– 50 Mpix (teleobiektyw),

– 8 Mpix (ultraszerokokątny) – 200 Mpix (główny),

– 50 Mpix (teleobiektyw),

– 50 Mpix (ultraszerokokątny) – 200 Mpix (główny),

– 50 Mpix (teleobiektyw),

– 50 Mpix (ultraszerokokątny) – 50 Mpix (główny),

– 200 Mpix (teleobiektyw),

– 50 Mpix (ultraszerokokątny) – 200 Mpix (główny),

– 200 Mpix (teleobiektyw),

– 50 Mpix (ultraszerokokątny) Grubość i waga 8,2 mm,

190 g 7,99 mm,

203 g 8 mm,

190 g 8 mm,

217 g 8 mm,

226 g 8,2 mm,

232 g

Na horyzoncie majaczy też już seria Vivo X500

Równocześnie w sieci pojawiły się informacje na temat następców, a więc serii Vivo X500 – tymi rewelacjami również podzielił się Digital Chat Station. Wynika z nich, że już we wrześniu w Chinach zadebiutują smartfony Vivo X500, X500 Pro i X500 Pro Max, a w przyszłym roku dołączą do nich Vivo X500e i X500 Ultra.

Podstawowy model w rodzinie ma zostać wyposażony w główny aparat z przetwornikiem Sony w rozmiarze 1/1,28 cala o rozdzielczości 50 Mpix. Taką samą rozdzielczością cechować ma się moduł ultraszerokokątny, a peryskopowy teleobiektyw ma mieć 64 Mpix i obiektyw z ogniskową będącą odpowiednikiem formatu 70 mm.

Smartfon Vivo X500 ma zostać również wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 9600, akumulator o pojemności 7500 mAh i panel OLED wyświetlający obraz w rozdzielczości 1,5K na tafli o przekątnej 6,59 cala.

W ubiegłym miesiącu natomiast DCS zdradził szczegóły modelu Vivo X500 Pro Max, który ma mieć 6,85-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2K, akumulator o pojemności 8000 mAh, procesor MediaTek Dimensity 9600 Pro i potężny zestaw aparatów tworzony przez główną matrycę Sony (1/1,28 cala) z architekturą LOFIC o rozdzielczości 50 Mpix, sensor 200 Mpix (1/1,4 cala) połączony z peryskopowym teleobiektywem – odpowiednikiem formatu 85 mm i ultraszerokokątną jednostkę 50 Mpix.