Motorola ma nową aplikację. To sposób na tańsze podróżowanie

Motorola przy współpracy z Gigs opracowała nową aplikację, która ma sprawić, że podróżowanie będzie tańsze. Rozwiązanie ma zadebiutować również w Europie.

Motorola stworzyła aplikację do roamingu

Łączność w podróży bywa utrudniona, a do dyspozycji mamy coraz więcej rozwiązań – od roamingu aż po mobilne anteny internetu satelitarnego, takie jak np. Starlink Mini opracowany przez SpaceX. Teraz Motorola ma zamiar jeszcze bardziej ułatwić życie podróżującym, wprowadzając aplikację Global Connect na smartfony kompatybilne z eSIM. Jak twierdzi firma, jej głównym celem ma być usprawnienie roamingu międzynarodowego.

Aplikacja Global Connect została opracowana przy współpracy z Gigs, czyli czołowym dostawcą wbudowanych rozwiązań łączności. Co ważne, rozwiązanie jest dopiero wdrażane w wybranych regionach, jednak – jak wspomina FoneArena – ma być preinstalowane na milionach kompatybilnych urządzeń Motorola.

Global Connect oparte jest na technologii eSIM, co sprawia, że użytkownik nie musi instalować fizycznej karty w każdym kraju. W zamian korzysta się z jednej, aktywnej karty eSIM, która płynnie przełącza się po przekroczeniu granicy danego państwa, a wszystko to bez konieczności zmiany sprzętu.

Aplikacja Motoroli Global Connect – jak to działa?

Na początek Motorola oferuje użytkownikom bezpłatny pakiet danych 1 GB, który – według deklaracji firmy – ma wystarczyć na około godzinę streamowania filmu lub 10 godzin przeglądania stron internetowych. Co ciekawe, ten darmowy pakiet ma być aktywny w ponad 160 krajach.

Po wyczerpaniu bezpłatnej paczki danych użytkownik może wykupić kolejny pakiet bezpośrednio w aplikacji Global Connect. Podczas zakupu należy wybrać miejsce docelowe, limit danych i sfinalizować zakup, a następnie zainstalować kartę eSIM. Firma deklaruje, że szybka transmisja danych jest dostępna dzięki partnerstwom z operatorami z całego świata. Motorola podkreśla też, że ceny mają być przejrzyste i nie zawierać ukrytych opłat.

Aplikacja Global Connect pojawiła się już w sklepie Google Play, jednak obecnie nie jest ona dostępna dla polskich użytkowników. Skorzystać mogą z niej mieszkańcy Argentyny, Brazylii, Chile, Meksyku i Peru. Podobno jeszcze w tym roku z usługi będą mogli skorzystać użytkownicy z wybranych krajów europejskich.