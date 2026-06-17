Sony ma nowy sensor do smartfonów. To będzie HDR na sterydach

Japoński producent zapowiedział swój pierwszy sensor mobilny bazujący na architekturze LOFIC, która umożliwia wyciągnięcie większej ilości szczegółów podczas fotografowania w trudnych warunkach oświetleniowych. Smartfony z czujnikiem Sony Lytia L910 powinny pojawić się na rynku już niebawem.

Sensor Sony Lytia L910 poprawi jakość obrazu w trudnych warunkach

Sony Lytia L910 to pierwszy w tej rodzinie sensor fotograficzny wykorzystujący architekturę LOFIC (Lateral Overflow Integration Capactitor). Dzięki niej możliwa do osiągnięcia jest zdecydowanie wyższa jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych. W uproszczeniu można by to określić jako HDR na sterydach, ale tylko jeśli chodzi o efekt, bo techniczne fundamenty obu tych rozwiązań są inne. Wydobywanie szczegółów nie sprowadza się bowiem do łączenia wielu klatek o różnej ekspozycji, lecz rejestrowaniu wszystkich detali za jednym razem, co redukuje rozmycie i migotanie.

Japoński gigant połączył strukturę LOFIC z technologią Triple Conversion Gain HDR, aby odczytywać informacje z pojedynczej ekspozycji na trzech poziomach wzmocnienia konwersji. W ten sposób możliwe ma być zachowanie większej ilości szczegółów – zarówno w jasnych, jak i ciemnych fragmentach kadru. Do tego dołożył jeszcze układ Ultra High Conversion Gain, poprawiający konwersję ładunku na napięcie – dzięki temu poziom szumów ma być niższy nawet o 30% w porównaniu do rewelacyjnego sensora Lytia 828 (zastosowanego między innymi w smartfonach Vivo X300 Pro, Oppo Find X9 Pro i Motorola Signature).

Sony Lytia L910 (źródło: Sony)

Jeśli chodzi o technologiczne podstawowy, to Sony Lytia L910 jest sensorem typu CMOS w rozmiarze 1/1,28 cala. Cechuje go rozdzielczość 50 Mpix, co oznacza, że rozmiar pojedynczego piksela wynosi około 1,22 mikrometra. Umożliwia robienie maksymalnie 30 zdjęć na sekundę w maksymalnej rozdzielczości, a po zmniejszeniu rozdzielczości do 12,5 Mpix – nawet 120 zdjęć. Pozwala również na nagrywanie filmów w jakości 4K / HDR z płynnością 60 klatek na sekundę.

Kiedy pojawią się pierwsze smartfony z Sony Lytia L910?

Masowa produkcja sensora Sony Lytia L910 wystartować ma latem 2026 roku. Nie wiadomo jeszcze, które smartfony zrobią z niego użytek, ale poważnymi kandydatami wydają się flagowe modele spod znaków Vivo X500 oraz Oppo Find X10. Ich premiera planowana jest na przełom lata i jesieni.