Straż Miejska będzie zdalnie wyłączać hulajnogi

Użytkownicy hulajnóg elektrycznych często za nic mają znak zakazu wjazdu. W jednym z polskich miast Straż Miejska znalazła sposób na takie osoby, choć póki co ta metoda jest jest dość ograniczona.

Straż Miejska ma sposób na osoby łamiące zakaz wjazdu dla hulajnóg

Kiedyś zmorą były quady, a teraz są nią hulajnogi elektryczne. I choć to świetny sposób na szybkie przemieszczanie się, to liczba wypadków (również śmiertelnych) na hulajnogach nieustannie rośnie. Nieprzemyślane zachowania, brak doświadczenia i odpowiedniego zabezpieczenia w postaci kasku sprawiają, że hulajnoga elektryczna stała się niebezpiecznym narzędziem, szczególnie w rękach dzieci i młodzieży.

Wielu użytkowników nie tylko prowadzi te jednoślady w nieprzemyślany sposób, ale też łamie prawo, np. poruszając się w miejscach niedozwolonych. Co gorsza, często robi to w pełni świadomie. Jednym z takich miejsc jest skwer Kuracyjny oraz strefa przy ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie. Zakaz wjazdu dla hulajnóg (oraz rowerów) obowiązuje tam od 1 maja do 30 września.

Mimo to nadal zdarza się, że użytkownicy jednośladów za nic mają obowiązujące ich przepisy. Straż Miejska wraz z dwoma operatorami wynajmującymi hulajnogi znalazła metodę, aby zakaz był wreszcie respektowany.

Tam zakaz wjazdu dla hulajnóg będzie skuteczniejszy

Na wniosek Straży Miejskiej firmy Tier i Dott zobowiązały się do wdrożenia elektronicznego systemu wyłączenia hulajnóg elektrycznych w dwóch strefach zakazu ruchu. Wyłączenie pojazdu będzie realizowane za pośrednictwem aplikacji, a użytkownik wcześniej otrzyma powiadomienia o zbliżaniu się do stref objętych zakazem ruchu.

Komendant Straży Miejskiej w Sopocie – Tomasz Dusza – ma w planach zachęcać również innych operatorów do wprowadzenia podobnego ograniczenia. Wszystko po to, aby wspólnie wypracować zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się w centrum tego turystycznego miasta.

Podczas spotkania omówiono również programy profilaktyczne, które cyklicznie prowadzi Straż Miejska z Sopotu. Udział w nich wezmą też przedstawiciele firm wynajmujących hulajnogi elektryczne. Warsztaty prowadzone są także dla dzieci i młodzieży, gdzie uświadamiani są o obowiązujących przepisach. Sopoccy strażnicy miejscy chcieliby ponadto skuteczniej docierać do użytkowników pozostawiających hulajnogi w nieodpowiednich miejscach.

Pomysł wygląda naprawdę obiecująco. Pozostaje jednak kwestia prywatnych pojazdów, które nadal mogą łamać obowiązujący zakaz i poruszać się w zatłoczonych miejscach, zagrażając sobie oraz przechodniom.